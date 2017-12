Aus Oberstdorf: Susann Frank

Oberstdorf – Wer sollte es besser wissen als Alex Pointner, mit wem bei der am Freitag mit der Qualifikation (16.30 Uhr

live ORF eins) beginnenden Traditionsveranstaltung zu rechnen ist? Schließlich coachte der Innsbrucker sechsmal en suite einen seiner Athleten (2009 bis 2014) ab Oberstdorf zum Sieg. Diese wohl für die Ewigkeit gesetzte Marke lässt ihn zu folgenden Schlüssen kommen:

Stefan Kraft (AUT, 24, 0 Saisonsiege/ 0 zweite Plätze/3 dritte Plätze)

Unter meinen Favoriten hat Stefan von den Ergebnissen her nicht die besten Karten. Trotzdem ist er mein Top-Favorit. Sein großes Plus sind die Erfahrungen bei der Tournee vom Sieg 2015 bis zum Virus vergangenen Winter. Dadurch fällt bei ihm der „Ich-muss-gewinnen-Druck“ weg. Zudem beflügelt ihn der erste Saison-Höhepunkt. Auch, weil ihm heimische Fans den Rücken stärken. Das Einzige, was ihn aus der Bahn werfen könnte, wären zu viele Diskussionen über die Leistungen der restlichen Mannschaft und ein übermotiviertes Agieren seines engen Umfeldes. Sprich, dass ihm gesagt wird, er müss­e zur Tournee etwas besser machen.

Richard Freitag (GER, 26, 3/2/0)

Der Gesamtweltcupführende ist für mich nicht nur auf dem Papier einer der großen Favoriten, sondern auch durch seine Entwicklung. Richard hat mehr als nur Springen gewonnen, er hat die Nerven beim Windspringen in Titisee-Neustadt behalten. Das sind Qualitäten, die man bei der Tournee braucht. Nachdem Führungsfigur Severin Freund wieder verletzungsbedingt ausfällt, ist er der Dritte im deutschen Bunde, der diese Situation nutzt. Vergangenen Winter waren es Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger. Meist fühlt man erst mehr Druck, wenn ein Leader wegfällt, und dann wirkt es befreiend. In so einer Situation stehen immer wieder Menschen auf, die sich vorher oftmals aktiv hinter der Führungsposition versteckt haben.

Andreas Wellinger (GER, 22, 1/1/1)

Er ist der Skispringer, auf den die Deutschen gewartet haben: Liebling aller Schwiegermütter, hat einen guten Schmäh, ein schelmisches Lächeln, und damit hat er das Potenzial zum Star. Mit seinem Kopfsponsor wurde der Bayer gleich in die Riesen-Fußstapfen von Martin Schmitt gestoßen und diese waren ihm anfangs zu groß. Jetzt ist der Weltcup-Zweite angekommen. Das Geniale an ihm ist: Er reißt die anderen im Team mit. Er hebt den Spirit der gesamten Mannschaft. Mich erinnern die Deutschen mit ihren gegensätzlichen menschlichen Typen an die Superadler 2008/09. Die Deutschen sind derzeit schwer zu bremsen.

Kamil Stoch (POL, 30, 0/2/1)

Er ist mit seinen Leistungen und der Konstanz nicht da, wo er bei seinem Tourneesieg im vergangenen Winter war. Aber er ist auf dem besten Weg dorthin. Zudem gibt es diesen Winter einen großen Unterschied: Jetzt hat der Doppel-Olympiasieger auch ein starkes Team neben sich. Wie bei Kraft ist sein Plus, dass er dem Titel nicht mehr nachlaufen muss. Über Jahre gesehen, ist er der kompletteste Skispringer meiner diesjährigen Favoriten.

Daniel-André Tande (NOR, 23, 0/1/1)

Für mich wird es spannend, wie er den Höhepunkt angeht – vor allem mental. Denn in seinem Kopf beginnen sich die Szenen von der vergangenen Tournee abzuspielen, wo er den sicheren Elfmeter zum Sieg durch den Bindungs-Faux-pas in Bischofshofen vergeben hat. Es gibt Beispiel­e von Spitzensportlern, die nach solch einem Erlebnis genau diesem einen Sieg immer erfolglos nachgelaufen sind. Bisher waren seine Sprünge noch ein wenig unkonstant, die starken hingegen waren außergewöhnlich gut.

Johann André Forfang (NOR, 22, 0/1/1)

Mein Außenseiter unter den Favoriten. Das Auftreten der norwegischen Mannschaft ist so erfrischend. Was mir gefällt, ist, dass sie sich nicht drausbringen lassen, wenn etwas einmal nicht klappt. Bei der Tournee darf man sich jedoch keinen großen Ausrutscher leisten, dafür sind die anderen zu stark. Aber das Zeug zum Sieger der 66. Auflage hätte er.