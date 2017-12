Von Alex Gruber

Innsbruck — Am Tag nach dem Chancenfestival (37:16 Schüsse) gegen Dornbirn trug am Freitag kaum ein HCI-Crack das Visier oben. „Kaum einer hat gut oder lange geschlafen. Das zeichnet auf der anderen Seite aber auch den Charakter dieser Mannschaft aus", blickte Headcoach Rob Pallin in viele enttäuschte Gesichter, um sein Team wieder auf und den Blick wieder nach vorne zu richten: „Natürlich hätten wir unseren tollen Fans (ausverkaufte Tiwag-Arena, Anm.) gegen Dornbirn gerne einen Sieg geschenkt. Aber wir dürfen jetzt nicht in den Rückspiegel, sondern müssen durch die Windschutzscheibe schauen", greift der 51-jährige Amerikaner zu pathetischen Worten.

Apropos Windschutzscheibe. Da wird Pallin am Samstag vorne im Mannschaftsbus und seine Spieler etwas weiter hinten zunächst wieder „Brenner" und dann eben „Bozen" auf den Autobahnschildern lesen. Und in gewisser Weise kommt das in der sechsten Saison in der Erste Bank Eishockeyliga auch einer unendlichen Geschichte gleich. Denn seit die Südtiroler 2013 in die EBEL eingestiegen sind, gingen für die Haie in der Bozner Eiswelle alle elf Spiele verloren.

„Es ist kaum zu glauben, dass wir dort noch nicht einmal einen einzigen Punkt geholt haben", schüttelte auch Verteidiger Flo Pedevilla nach der Trainingseinheit am Freitag ungläubig den Kopf. Das Programm ist ohnehin atemberaubend. Nach den Heimspielen gegen Salzburg (4:3 am Dienstag) und Dornbirn (1:2 am Donnerstag) steht jetzt ein Doppelpack gegen den HC Bozen auf dem Programm. Am 1. Jänner steigt das „Rückspiel" in der Tiwag-Arena, danach treten die Haie in Dornbirn (3.1.) und Salzburg (5.1) an. Erst nach dem Heimspiel gegen Znojmo (7.1.) gibt's wieder ein paar Tage Matchpause.

„Es haben alle dasselbe Programm. Und wir haben Gott sei Dank keine weiten Auswärtsfahrten", schüttelt sich Pedevilla kurz. Im Wissen, dass nach den verlorenen drei Punkten gegen die Vorarlberger die Derbypunkte gegen Bozen jetzt noch mehr zählen: „Vier Zähler sollten wir holen." Es ist Zeit, den Fluch in Bozen zu brechen. Obwohl die Südtiroler zuletzt alles andere als ein Tabellenschlusslicht agierten. Und gut möglich, dass auch Ex-Hai Austin Smith nach Verletzungspause wieder in den Füchse-Dress schlüpft.

Nach drei Vierteln des Grunddurchgangs und bei einem Spiel weniger liegt Zagreb nach Verlustpunkten gerechnet nur einen Zähler hinter den Haien. Die Formel für die Top sechs und direkte Play-off-Qualifikation dürfte im letzten Quartal somit „6 aus 11" lauten. Mit sechs Siegen sollten die Haie durchkommen. Jeder Tag zählt. „Wir spielen derzeit an allen Enden gutes Eishockey, jetzt müssen wir eben die Ergebnisse erzwingen", weiß Jeremie Blain. Der HC Bozen darf das Dutzend an Siegen am Samstag auf keinen Fall voll machen.