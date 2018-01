Von Roman Stelzl

Kolomna – Angesprochen auf ihre Rolle als EM-Favoritin antwortet Vanessa Herzog mit einem Lächeln: „Das klingt gut.“ Es wirkt so, als erhielte Tirols Eisschnelllauf-Jungstar ein charmantes Kompliment. Aber das ist es nicht. Ganz und gar nicht. Die 22-jährige Innsbruckerin ist bei der morgen beginnenden Europameisterschaft in Kolomna (RUS) Mitfavoritin – und für diese Aussage braucht es keinen Optimismus, es reichen die nackten Zahlen.

Über 500 Meter reist Herzog mit Gesamtweltcup-Rang drei als europäische Nummer eins nach Russland, über 1000 Meter ist sie die Nummer zwei. Im Massenstart war sie bei ihrem einzigen Weltcup-Einsatz der Saison als Sechste zweitbeste Europäerin.

Drei EM-Läufe, zweimal Sieganwärter, einmal heißer Medaillentipp – und das heißt auch dreimal Edelmetall? „Es wäre sicher cool, wenn es zum ersten Mal mit einer Medaille klappt. So etwas kann man nie planen. Und es gibt vier, fünf Damen, die um den Sieg mitfahren können“, bleibt Herzog zurückhaltend. Was die Erwartungen dämpft: Die mehrfache Junioren-Weltmeisterin ist noch ohne Medaille bei Großveranstaltungen der allgemeinen Klasse. „Die fehlt mir noch. Aber das muss einfach passieren.“

Die Vorzeichen stehen gut – und sie standen nie besser. Einmal Rang drei, viermal Rang vier stehen für Herzog in ihrer bisher besten Saison zu Buche – in zwölf Weltcup-Starts über die EM-Strecken war sie nie schlechter als Achte. „Das war sehr erfolgreich bisher. Ich bin wirklich glücklich, wie das in dieser Saison gelaufen ist“, sagt Herzog.

Erfolgsgaranten sei die gute und vermehrt auf Ausdauer ausgelegte Vorbereitung („Heuer waren es 2500 Kilometer mehr am Rad“) sowie das Vertrauen auf die alte Schiene der Vorsaison am Schuh („Damit geht es einfach besser“). Zudem holte die Olympia-Starterin mit tieferer Position („Vier, fünf Zentimeter sind das“) noch mehr Zeit heraus. Das Gesamtpaket stimmt also für die EM. „Vanessa will eine Medaille“, sagt Trainer und Ehemann Thomas Herzog. „Aber sie hat noch keine Medaille. Sie kann also nicht wie Marcel Hirscher am Start stehen und sagen, ich hol’ mir eine.“