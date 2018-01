Von Alex Gruber

Innsbruck – „Die Messe ist erst aus, wenn die Orgel aufgehört hat zu spielen.“ Also sammelte Haie-Headcoach Rob Pallin sein Team in Dornbirn nach dem 0:3-Rückstand an der Bande, um einen Torhüterwechsel (Swette für Nechvatal) vorzunehmen und reinen Wein einzuschenken: „Ich habe sie mit weniger netten Worten wachgerüttelt. Man soll niemals aufgeben. Und dann haben sie ganz stark die Verantwortung übernommen.“

Der Torhütertausch hatte nichts mit der Leistung zu tun, sondern mit einem Zeichen. Denn hätte Nechvatal im ersten Drittel nicht einige Mal sehr gut pariert, wäre es noch schlimmer gekommen. „Das erste Drittel war unfassbar schlecht. Danach ist unser Team wieder in einen unglaublichen Fluss gekommen“, notierte auch HCI-Vorstand Norbert Ried vor Ort.

Im Stillen darf man sich nach 36 Runden ruhig ein bisschen gegenseitig auf die Schulter klopfen. Denn die Tür, zum zweiten Mal in Serie unter den Top sechs den direkten Weg in die Play-offs zu schaffen, steht bei sechs Punkten Vorsprung auf Dornbirn und acht Partien vor Ende des Grunddurchgangs weit offen. „Wir dürfen nicht nachlassen. Noch haben wir nichts erreicht“, hebt HCI-Kapitän Tyler Spurgeon, der in Dornbirn als Vorbereiter seinen 200. Scorerpunkt in der Erste Bank Eishockeyliga, sogleich den warnenden Zeigefinger. „Wir haben das schwerste Restprogramm“, legt Pallin nach. Schließlich treten die Haie nach Salzburg auswärts noch beim KAC, in Zagreb und Linz an. In den Heimspielen gegen Znojmo (Sonntag, 17.30 Uhr), Villach (21.1.) und Linz (28.1.) sollte man den vorzeitigen Play-off-Einzug aber fixieren.

Um die Moral der Haie bestehen keine Zweifel. Neben Mentalität gibt’s auch jede Menge Qualität. So schlugen Hunter Bishop oder Mitch Wahl im Ländle wieder als Doppeltorschützen zu. Und der 20-jährige Youngster Lukas Bär holte sich als Vertreter des verletzten Morten Poulsen in Linie zwei ein Sonderlob des Cheftrainers ab: „Er hat sehr viele Dinge richtig gemacht.“

Rob Pallin bleibt der Architekt des Erfolgs. Wenngleich der 51-jährige Amerikaner im steten und konstruktiven Austausch mit Ried davon nichts hören will. Weil er weiß, das schon heute in Salzburg die nächste schwere Hürde wartet. Die Bullen sind nach der Niederlage beim vormaligen Tabellenschlusslicht in Salzburg sicher geladen. Andererseits baut das Selbstvertrauen der Haie auf vier Siegen in den letzten fünf Spielen oder deren neun aus 13 seit Anfang Dezember auf. „Heuer wird uns niemand so leicht freiwillig im Play-off als Gegner ziehen“, weiß Ried. Die letzten Hausaufgaben im Grunddurchgang beginnen in Salzburg. Alles ist möglich.