Von Daniel Suckert

Innsbruck – Emotional wird Hannes Kronthaler nur selten. Der Auszug aus der USI in Richtung Olympiahalle lässt den Volleyball-Zampano trotzdem nicht kalt. Zu viele Erinnerungen hängen an der Mehrzweckhalle, die nur einen Steinwurf vom Flughafen entfernt ist. Mit dem heutigen Duell (18 Uhr) in der deutschen Liga gegen die Netz­hoppers aus Wusterhausen endet dort ein Stück dunkelblaue Volleyball-Geschichte.

„Es waren nicht nur gute Erinnerungen“, holte der Bau-Löwe aus. „Da war die bittere Niederlage im Finale im siebten Spiel gegen die Kleinmann-Truppe aus Wien. Die hat richtig weh getan.“ Da stand Kronthaler im Jahr 2003 noch mit der Nummer 12 selbst am Feld. „Die Hall­e war drückend voll, die Leute sind überall gesessen, und vorne draußen standen noch 500 Fans, die rein wollten.“

Ähnliche Szenen spielten sich sieben Jahre später ab, als der ehemalige Libero bereits das Dress mit dem Anzug getauscht hatte. Da zogen Gabriel Chocholak und Co. 2010 mit Siegen gegen die favorisierten Teams Friedrichshafen und Bled in die Top sechs der Champions League ein. Kronthaler: „Das war elektrisierend. Da hielt es niemanden mehr auf den Sitzen.“

Eine solche Volleyball-Begeisterung soll in den nächsten Jahren wieder entstehen. Ermöglicht durch die qualitativ hochwertige deutsche Lig­a. Damit soll der Funke auf das Tiroler Publikum überspringen. Der Wechsel in die Olympiahalle – das erste Spiel dort steigt am Mittwoch (10. Jänner, 19 Uhr, Sport1) gegen den überlegenen Tabellenführer Friedrichshafen – soll den passenden Rahmen bieten.

Ganz wird man auf die USI-Halle aber nicht verzichten. „Sie bleibt uns als Trainingshalle erhalten und darüber bin ich froh. Trotzdem muss ich sagen, dass es infrastrukturelle Mängel gibt. Wenn wir 300 Zuschauer haben, ist der Parkplatz voll“, weiß der ehemalige Nationalteamspieler. „Es tut uns gut, ab jetzt eine Trainings- und eine Match-Halle zu haben.“

Mit dem letzten ausgespielten Punkt am Samstag geht das Marathon-Programm für die Dunkelblauen erst los. Alles wird in Container gepackt und für den Transport in die Olympiahalle vorbereitet. Vor allem am Dienstag müssen Boden und die restlichen Tribünen aufgebaut werden.

Sportlich erwartet der Hausherr der Dunkelblauen gegen die Netzhoppers keinen Selbstläufer. Denn die Herren aus Wusterhausen schlugen überraschend Frankfurt in der Vorrunde mit 3:2. Dementsprechend groß wird deren Selbstvertraue­n beim Auftritt in Tirol sein. Kronthaler: „Trotzdem zählt für mich nur ein Sieg!“ Damit der letzte Tanz auf der USI ebenso in guter Erinnerung bleibt.