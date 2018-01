Innsbruck — Oh, wie ist das schön! In der Erste Bank Eishockey Liga feierte der HC Innsbruck am Freitag einen 3:2 (2:2, 0:0, 0:0; 1:0)-Sieg gegen RB Salzburg. Schon wieder! Bereits am 26. Dezember konnte das Team von Coach Rob Pallin einen 4:3-Erfolg verbuchen. Und der Lauf der Innsbrucker geht weiter: Es war der vierte Sieg in Serie, in vier Spielen wanderten zehn Punkte aufs Konto.

Dabei lief es zu Beginn in der Eisarena Salzburg gar nicht nach Wunsch: Die Mozartstädter gingen dank Harris (8.) mit einem Powerplay-Tor in Führung. Die Antwort der Tiroler folgte prompt: Da stellte Andrew Clark (9.) auf 1:1. Durch Mario Huber (13.) ging Salzburg erneut in Führung. Dem Treffer ging ein kapitaler Fehler von HCI-Verteidiger Philipp Lindner voraus, der Huber ideal bedient hatte. Aber die Haie bewiesen Moral: Morten Poulsen, der mit einer angeknacksten Rippe zuletzt gegen Dornbirn pausieren musste, zeigte, dass er ein harter Knochen ist und traf noch im ersten Drittel zum 2:2 (17.).

Danach waren die Tore wie vernagelt, die Fans sahen in der regulären Spielzeit keinen Treffer mehr. Dafür ging es in der Verlängerung ganz schnell: John Lammers hämmerte nach einem Alleingang den Puck zum 3:2-Sieg in der Overtime ins Netz.

Damit haben die Haie sechs Punkte Vorsprung auf Zagreb. Der Einzug ins obere Play-off ist so gut wie fix. Im Heimspiel (So.) gegen Znojmo soll der Bär steppen. (lex, ben)