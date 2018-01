Bischofshofen – Mit 30 Jahren hat der Pole längst alle großen Skisprung­titel gewonnen (Tournee, Gesamtweltcup, Olympia- und WM-Gold). Wegen seiner Erfolge konnte sich der Schützling von Cheftrainer Stefan Horngacher seinen größten Traum noch nicht erfüllen. Zudem verrät er, der wohl durch seinen Vorsprung von 35,8 Metern nach Innsbruck am Dreikönigstag seinen Titel in Bischofshofen (17 Uhr/ORF eins live) verteidigen wird, warum er ab und zu ein Ass im Ärmel hat.

Stefan Horngacher hat gesagt, Sie sollen diesen Winter mehr genießen, weil Sie die Tournee und auch Olympia schon einmal gewonnen haben. Gelingt Ihnen das? Stoch: Nein, das kann ich sicher nicht. Ich verstehe, was Stefan meint, er sagt mir schließlich ständig, dass ich geduldiger sein sollte, dass ich entspannter sein sollte. Auch ich sage mir immer, dass ich alles nicht so eng sehen und hektisch agieren soll. Jedes Mal, wenn ich oben auf dem Bakken sitze und nach unten schaue, will ich aber mein Bestes geben. Ich habe nie versucht zu gewinnen, sondern wollte immer nur mein Bestes geben.

Ist der Druck, den Sie sich selbst machen, Ihr größtes Problem? Stoch: Für einen Athleten ist der eigene Druck das größte Handicap. Ich habe aber eine große Waffe, das ist meine Kompetenz: Erfahrung. Es ist gut für mich, dass ich sehr erfahren bin.

Gregor Schlierenzauer hat mittlerweile auch viel Erfahrung, ist Perfektionist. Wie sehen Sie seine Rückkehr? Stoch: Wir haben nicht genügend Zeit, um alles anzusprechen, was man über Gregor sagen könnte. Er ist ein wirklich großer Sportler, ein positiver Athlet. Er hat seine Schwierigkeiten gehabt und ich bin wirklich froh, dass er nach seinen verschiedenen Verletzungen wieder zurückgekommen ist. An Athleten wie Gregor haben wir immer Bedarf. Er ist ein Titeljäger. Er hat schon so viel gewonnen und er kann noch mehr gewinnen.

Horngacher berichtet von einem gigantischen Hype um das Team und speziell um Sie in Polen. Wie gehen Sie damit um? Stoch: Das stimmt. Schon nach der vergangenen Saison ist unheimlich viel auf uns eingeprasselt. Ich kenne diese Situation von der Zeit nach den Olympischen Spielen in So­tschi (2014 Doppel-Gold/Anm. d. Red.). Damals wie jetzt mussten wir die Termine irgendwann beenden, weil ich mich aufs Skispringen konzentrieren muss. Aber das fällt auch schwer: Denn es gibt ja viele Menschen, die dich seit vielen Jahren begleiten und dir helfen. Aber ich habe ja auch einen Manager, meine Frau Ewa. Der vertraue ich am meisten. Ich weiß, sie wird mich nie im Stich lassen. Deshalb habe ich das Gefühl, dass alles gut ist.

In diesem Winter voller Höhepunkte ist es wichtig, immer wieder runterzufahren. Wie gelingt das einem Perfektionisten wie Ihnen? Stoch: Ich musste lernen, meine Freizeit zu organisieren: Das war schwierig. Wir reisen viel und manchmal fällt ein Wettkampf aus. Nichts zu tun ist nicht einfach. Zu lernen, damit umzugehen, dafür habe ich viele Jahre gebraucht. Mittlerweile weiß ich, wie ich am besten regeneriere, was ich tun kann und was ich lassen sollte.

Wie schaffen Sie es abzuschalten? Stoch: Ich werde ja jetzt nicht alles verraten (lächelt). Was ich sagen kann, ist, dass ich meine freie Zeit so gestalte, dass es mein Selbstbewusstsein fördert.

Zählen die in Ihrem Team üblichen Pokerrunden dazu? Stoch: Mehr oder weniger.

Wer pokert am besten? Stoch: Der Beste ist Piotr (Zyla, Anm. d. Red.). Ich kann zwar nicht so gut mogeln wie er, ich kann aber schon auch einmal ein Ass im Ärmel verstecken.

Wenn das Pokern nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt, wie steht es mit schnellen Autos? Stoch: Jeder Mann liebt schnelle Autos. Aber ich träume nicht davon, ein schnelles Auto zu haben. Ich hab’s mehr mit Flugzeugen. Ich würde mir gerne meinen größten Traum erfüllen und Pilot werden. Ich werde in der nahen Zukunft alles dafür tun, um mir diesen Traum zu erfüllen. Ich habe auch schon mit Fluglehrern gesprochen. Was mir fehlt, ist Zeit.

Warum Flugzeugpilot? Stoch: Skispringer und Pilot zu sein liegt eng beieinander. In der Luft kann man die absolute Freiheit fühlen. Du bist der Herr über das Geschehen. Diese wenigen Sekunden beim Skispringen sind es auch, die du ganz alleine für dich hast.

Ist Pilot Ihr Berufswunsch nach der Skisprung-Karriere? Stoch: Warum nicht? Aber das kann ich noch nicht sagen. Eine andere Option, die ich habe, ist die Skisprungschule, die ich und meine Frau vor ein paar Jahren eröffnet haben. Wir haben 20 bis 25 Kinder, die langsam größer werden. Es ist so toll zu sehen, wie die Augen der kleinen Jungs und Mädels strahlen, wenn sie zum Training kommen.

Denken Sie schon ans Karriere-Ende? Stoch: Im Moment noch nicht.

Das Gespräch führte Susann Frank