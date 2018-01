Von Alex Gruber

Innsbruck — Nach vier Siegen in Serie, zuletzt in Salzburg, marschierten die Haie am Sonntag mit ganz breiter Brust aufs Eis. Nur Goalie Patrik Nechvatal musste vielleicht etwas schlucken, weil er gegen seinen Ex-Klub nicht randurfte. Rene Swette, der bei der Aufholjagd in Dornbirn bei 0:3 aufs Eis gekommen war und auch in Salzburg den Sieg festgehalten hatte, blieb im Kasten. Der 29-jährige Vorarlberger konnte sich auch am Sonntag im ersten Drittel einige Male auszeichnen. Vor allem dann, wenn die überlegenen Hausherren auf den Verkehr vor dem eigenen Tor etwas vergaßen. Aber schön der Reihe nach:

Ein Fingerzeig von Andrew Clark zeigte in Minute sechs an, dass der Führungstreffer Verteidiger Jeremie Blain und nicht ihm selbst gehörte. Der Spieß wurde dann in den ersten 20 Minuten noch zweimal umgedreht: Blain assistierte, Clark vollendete. Zur Ehrenrettung der Gäste, die zwischenzeitlich ausgeglichen hatten, sei noch erwähnt, dass die Zwei-Minuten-Strafe vor dem 3:1 wohl nicht einmal in einem Mädchenpensionat ausgesprochen wird. Was nichts am unheimlichen Lauf der Haie, gesegnet mit sehr viel Talent, ändert.

Ein Treffer vom feinsten

Von wegen heimische Talente bekommen im Haifischbecken keine Chance. Das 20-jährige Eigengewächs Lukas Bär durfte gestern erneut in Reihe zwei neben Yogan und Clark beginnen und traf nur 19 Sekunden nach Wiederanpfiff zu seinem Premierentreffer in der Erste Bank Eishockey Liga. Nur 52 Sekunden später erhöhte Mitch Wahl per Abstauber und nach herrlichem Sedivy-Solo zum 5:1. Damit war der Arbeitstag von Znojmo-Keeper Tomas Halasz beendet, sein Nachfolger Marek Schwaz wurde aber nur wenig später von Doppel-Torschütze Blain überwunden. Das halbe Dutzend war nach 23:05 Minuten voll.

Beim siebenten Innsbrucker Treffer durfte John Lammers bei der Vorarbeit für Hunter Bishop sein feines Händchen beweisen. Was der 31-jährige Kanadier beim 8:1 dann mit seiner Schlägerschaufel in der Luft kredenzte, fiel in die Rubrik „Tor des Jahres", das war Eishockey-Technik in Vollendung. Clark machte dann beim 9:2 nach einem edlen Power-Play-Spielzug seinen Triplepack und fünften Scorerpunkt perfekt.

Mit stehenden Ovationen, der Welle und nach einer Ehrenrunde wurden die Cracks in die Kabine geleitet. Die 60 Punkte-Marke (61) ist geknackt, sechs Runden vor Schluss hat man elf Punkte Vorsprung auf Platz sieben. Chapeau!