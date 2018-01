Bischofshofen – Zum Auskosten des Grand-Slam-Erfolgs seines Schützlings Kamil Stoch blieb dem polnischen Cheftrainer Stefan Horn­gacher kaum Zeit. Der Tag des Springens in Bischofshofen endete um Mitternacht mit einem gemütlichen Zusammensitzen im Teamhotel. Gleich am Sonntagmorgen fuhr der Tiroler vom Pongau heim nach Wörgl, wo er seine Mutter abholte. Sie verbringt ein paar Tage mit ihm, seiner Frau Nicole und den beiden Kindern in „Steffs“ deutscher Wahlheimat Titisee-Neustadt.

Im TT-Interview sprach der 48-Jährige über Gefühle, Komplimente und warum er ausgerechnet beim Tournee-Auftakt seinen schönsten Moment erlebt hat.

Zwei Saisonen Cheftrainer in Polen, zwei Tourneesiege: Hätten Sie sich das träumen lassen? Stefan Horngacher: Da hätte ich im Traum nicht daran gedacht. In meiner Zeit als Co-Trainer in Deutschland haben wir jedes Jahr gekämpft, um die Tournee endlich wieder zu gewinnen, und es nicht geschafft. Es ist immer etwas passiert. Dass es jetzt so klappt, ist unglaublich. Das Ganze ist verrückt, aber so ist der Sport.

Haben Sie das Außergewöhnliche durch den Grand-Slam-Erfolg Kamil Stochs überhaupt schon rea­lisiert? Horngacher: Ich habe sehr viele Glückwunsch-Nachrichten bekommen und mich gefreut, wer so alles an einen denkt. Aber so wirklich bewusst ist mir das noch nicht, es ist einfach unglaublich. Vergangenes Jahr die Tournee zu gewinnen, war Wahnsinn. Deswegen war ich entspannter. Wie die vergangene Saison gelaufen ist, war schon sehr gut. Ich habe vor der Saison gesagt: Wenn wir das Level halten, wäre das schon unglaublich. Kamil ist ja noch Gesamtweltcupführender.

Zu realisieren, was passiert ist – das gelingt wohl erst Jahr­e später. Ich bin schon wieder voll in der Planung für den Kulm. Jetzt ist es wichtig, dass alle gesund bleiben und sich nicht zu viele Gedanken machen, denn mit Skiflug-WM und Olympia kommen noch brutale Brocken.

Eine anstrengende Zeit … Horngacher: Ja, vor allem das mit der Skiflug-WM in Oberstdorf (in zwei Wochen/Anm. d. Red.) ist so eine Sache. Wenn es nicht geht und die Springer zu viel wollen, kann das sehr kräftezehrend werden. Das Ziel wäre eine Medaille, aber der Hauptfokus liegt auf Olympia.

Kamil Stoch ist gestern nach seinem Erfolg kurz zusammengebrochen, vor der WM steht noch das Skifliegen am Kulm an. Muss er eine Pause einlegen? Horngacher: Er wird sicher am Kulm dabei sein. Das war nur eine Momentaufnahme. Er richtet sich wieder auf, Kamil ist tipptopp beinander.

Hätten Sie ihm den Grand Slam zugetraut? Horngacher: Zugetraut habe ich es ihm immer, er ist ein außergewöhnlicher Skispringer. Nachdem Kamil in Oberstdorf und Garmisch gemerkt hat, Ritchie (Freitag/Anm. d. Red.) gut im Griff zu haben, hat ihm das noch einmal Auftrieb gegeben. So hat das Ganze eine Eigendynamik bekommen.

Was war für Sie der schönste Tournee-Moment? Horngacher: Der Auftakt in Oberstdorf. Kamil hatte die Qualifikation versemmelt und beim Probedurchgang vor dem ersten Durchgang ist er nur 112 Meter gesprungen, und ich dachte mir: Oje, jetzt wird es kritisch. Dann hat er im ersten Durchgang einen super Sprung gezeigt und im zweiten einen noch besseren. Da wusste ich: Jetzt kann er die Tournee wieder gewinnen.

Ihre ehemaligen Trainerkollegen wie Cheftrainer Heinz Kuttin bezeichnen Sie als gewieften Fuchs. Horngacher: Das nehme ich als Kompliment. Es stimmt, ich habe viele Stationen durchlaufen und mir dabei viel Know-how angeeignet, weil auch jeder etwas anderes probiert und man sich überall etwas mitnehmen kann. Das war schon von Vorteil für mich.

Das Gespräch führte Susann Frank