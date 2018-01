Von Alex Gruber

Innsbruck – Gewinnen wird nie langweilig. Davon lassen sich die Tiroler Eishockey-Fans in der vollen Tiwag-Arena seit Anfang Dezember überzeugen. Sechs der vergangenen acht Heimspiele wurden gewonnen, selbst bei der Niederlage gegen Dornbirn waren die „Sharks“ haushoch überlegen. Beim gegenwärtigen Erfolgslauf drängt sich sogar die Frage auf, ob es in der Erste Bank Eishockey Liga derzeit eine bessere Mannschaft gibt.

„Wir sind in den letzten Wochen sehr fokussiert. In unserer mentalen Stärke liegt der Schlüssel“, sprach Headcoach Rob Pallin nach der Znojmo-Gala und bevor er seinen Cracks nach dem Schützenfest zwei trainingsfreie Tage verordnet hat. Die haben sich Kapitän Tyler Spurgeon, Spielmacher Andrew Clark und Co. nach kräfteraubendem Programm mehr als verdient. Alle ziehen an einem Strang. „Und wir brauchen alle“, hält Pallin mit kollektivem Lob fest.

Denn das Geheimnis des Erfolges liegt neben großartigen Protagonisten und Scorern (weiters Yogan, Wahl, Lammers, Bishop ...) in einer neu gewonnenen Breite, die es so in der Vorsaison noch nicht gab. Mit Lukas Bär, dem Premieren-Torschützen gegen Znojmo, Fabio Schramm, Dennis Teschauer, Clemens Paulweber und Fabian Nußbaumer verdienten sich viele Tiroler in den vergangenen Wochen gute Noten.

„Unser Selbstvertrauen steht über der Tabelle“, ergänzt Pallin mit pathetischen Worten. Dass der 51-jährige Amerikaner gerne härter trainieren lässt, als jedes Spiel ist, ist nicht neu. In den letzten Wochen habe er aber vor allem den mentalen Faktor betont: „Letztes Jahr sind wir in dieser Phase mental etwas nach unten gegangen, jetzt gehen wir nach oben.“

Zu Beginn des letzten Quartals sprechen elf Punkte aus den letzten fünf Spielen eine ganz klare Sprache. Das Video vom genialen Lammers-Tor zum 8:1 gegen Znojmo macht in den Eishockey-Foren die Runde. Auch der „Johnny“ ist nach schweren Wochen wieder dick da. Viel Talent lässt sich auch in den hinteren Reihen finden: Verteidiger Jeremie Blain brachte es beim Kantersieg gegen die Tschechen als Doppel-Torschütze und zweifacher Vorbereiter auf vier Scorerpunkte, die Wahl zum „Man of the match“ fiel denkbar schwer. Andrew Clark setzte mit einem Triplepack und zwei Vorlagen aber sogar noch einen drauf. Kein Wunder, dass in der Kabine beste Stimmung herrschte.

Rechnereien schiebt Pallin weiter beiseite: „Auf die anderen Teams und Spiele haben wir keinen Einfluss. Wir können uns nur selber kontrollieren“, gibt er seinen Cracks mit auf den Weg. Nachsatz: „Wir haben auf uns geachtet. Ich bin sehr stolz auf die Jungs.“

Wenn Junge von hinten nachdrängen, ergeben sich auch bei der Linienwahl neue Perspektiven. Genauso wie bei einem Blick in den Kasten, wo sowohl Rene Swette als auch Patrik Nechvatal ihren Mann stehen: „Man kann nicht sagen, wer der Bessere ist. Und das sind doch gute Dinge zu entscheiden“, freut sich Pallin über die Qual der Wahl.

Gratulationen zum vorzeitigen Play-off-Einzug wehren die Haie ab. Am Wochenende wartet ein schwerer Auswärts-Doppelpack beim KAC (Samstag) und in Zagreb (Sonntag). „Wir müssen auch auf der Straße gewinnen“, notiert Pallin. Und wenn das auch noch gelingt, ist den Haien in dieser Form und in dieser Saison fast alles zuzutrauen.