Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Die Faszinatio­n der US-Fans für den Motorsport ist eine andere als in Europa“, erklärte Motorsport-Routinier Norbert Siedler. Der Wildschönauer absolvierte schon vor Jahren seine ersten GT-Rennen in Übersee. Der 35-Jährige kennt die Vor-, aber auch die Nachteil­e. „Die Fans sind näher am Geschehen dran und bei den Teams ist nicht die erste Frage: ,Wie viel Geld bringst du mit?‘ Etwas aufpassen muss man hingegen bei ihren Versprechungen.“ Jetzt folgen mit René Binder und Dominik Baumann zwei weitere Tiroler dem Ruf aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

René Binder: In der obersten US-amerikanischen Rennliga (IndyCar) wird der Zillertaler mitmischen. Und dabei versuchen aufzuzeigen. Wie gut das gelingen wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Sein Team (Juncos Racing) kämpft laut Motorsport.com ein wenig mit dem Budget. Darum stehen vorerst einmal nur vier Rennen beim ehemaligen GP2-Piloten auf dem Programm.

Seiner Vorfreude tut dies aber keinen Abbruch. Warum auch? Schließlich wird Binder unter anderem gegen Ex-Formel-1-Pilot Sébastien Bourdais antreten. „Es ist für mich eine Ehre, Österreich in der IndyCar-Serie zu vertreten“, sprudelte es aus dem 26-Jährigen heraus.

In Saint Petersburg (Florida), im Barber Motorsport Park, in Toronto und Mid-Ohio wird er im Indycar-Cockpit Platz nehmen. Weitere Auftritte seien, laut Binder, wahrscheinlich. Parallel arbeitet der leidenschaftliche Skifahrer an einem Start beim 24-h-Rennen von Le Mans.

Der Zillertaler wird der erste Österreicher in der amerikanischen PS-Klasse seit Hubert Stromberger (1995) sein. Der Neffe von Formel-1-Pionier Hans Binder war in der Vorsaison in der Formel-Renault-Serie auf dem fünften Gesamtrang gelandet und hofft nun auf einen erfolgreichen Neustart in der hart umkämpften Profi-Serie: „Ich hoffe, ich kann zusätzlich vor jedem Rennen auch ein paar Stunden im Simulator verbringen. Ich freue mich in jedem Fall sehr auf die neue Aufgabe.“

Dominik Baumann: Da ergeht es seinem Tiroler Landsmann nicht anders. „Alles neu“ – das heißt es auch für Dominik Baumann. Der Rumer, der in den vergangenen Jahren für Mercedes quer durch Europa in den GT-Serie­n am Start stand, bekam vor einiger Zeit ein äußerst reizvolles Angebot von Lexus serviert. „Da habe ich ein paar Wochen nicht gut geschlafen, weil Mercedes ebenso ein verführerisches Angebot geschickt hat“, gab Baumann zu.

Am Ende siegte aber die Neugierde nach etwas Neue­m. „Wie oft bekommt man schon die Chance, eine komplette GT-Saison in den USA zu absolvieren?“ Zusätzlich stellt ihm der neue Arbeitgeber eine Wohnung in Michigan zur Verfügung. Man will, dass sich die Fahrer in den USA wohlfühlen und sich schnell integrieren, erklärte der FIA-GT3-Meister des Jahres 2012. Wie oft und wie lange er das Angebot, dort zu leben, nützen will, kann er selbst entscheiden. Auch die Hin- und Rückflüge werden ihm finanziert.

Insgesamt stehen elf GT-Rennen auf dem Programm. Das erste ist gleich Ende Jänner bei den 24 Stunden von Daytona, wo auch niemand Geringerer als Formel-1-Doppelweltmeister Fernando Alonso (ESP) an den Start gehen wird. Aber auch für einzelne Auftritte in Europa soll noch ein Platz im Kalender gefunden werden. Baumann: „Schließlich soll man mich nicht ganz vergessen.“

Nicht vergessen darf man auch Norbert Siedler. Der wird ebenso in Daytona an den Start gehen. Und hofft, dort endlich einmal das Ziel zu sehen. „In den letzten Jahren lag ich auf Pole Position oder auf Rang zwei, hatte alle Chancen und am Ende streikte wieder die Technik. Ich hoffe, das bleibt mir nun erspart.“