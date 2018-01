Von Daniel Suckert

Innsbruck — Man muss beim Tiroler Volleyball-Zampano nicht zweimal nachfragen, was seinen Wunsch für das neue Jahr betrifft. „Ich wünsche mir heute 2000 Zuschauer in der Olympiahalle", sprach Manager Hannes Kronthaler Klartext. Sportlich kommt das Beste, was die deutsche Liga zu bieten hat. Mit Friedrichshafen gastiert allerdings auch ein Stück negative Vergangenheit in Tirol.

Friedrichshafen? Da war doch was! Ja, im November 2016 trafen die Innsbrucker in der Champions-League-Qualifikation auf das deutsche Spitzenteam. Es endete mit einem doppelten Tiefschlag: Hypo verlor beide Qualifikations-Duelle und auch noch den Star-Angreifer Stanislaw Maslijew. Der Russe hatte beim vorigen Qualifikations-Match beim israelischen Meister Hapoel Mate Asher eine positive Dopingprobe abgegeben. Beim damals 22-Jährigen hatte man Stanozolol im Urin gefunden — es war der erste Volleyball-Dopingfall in Österreich. Der Außenangreifer wurde vom Verein sofort nach Hause geschickt.

Etwas über ein Jahr später ist nichts mehr so, wie es einmal war. Aus Hypo wurden die Alpenvolleys, die österreichische wurde mit der deutschen Liga getauscht und die Truppe von Manager Kronthaler zog nun von der USI- in die Olympia-Halle. Alles, um dem über die Jahre eingeschlafenen Volleyball-Projekt in der Tiroler Landeshauptstadt neue Impulse zu verleihen. Schließlich sind die Jahre, in denen die Massen zum Sport auf dem glänzenden Parkett pilgerten, längst vorbei gewesen. Höchstens beim AVL-Finale konnten Hannes Kronthaler und Co. noch die 1000er-Zuschauer-Marke überschreiten. Und in der Champions League in der Olympiahalle folgten die Tiroler dem Lockruf des Volleyballs.

Zahlen, Daten, Fakten, Zusatzinfos 11. Runde: Hypo Tirol Alpenvolleys — Friedrichshafen 19 Uhr

Olympiahalle Innsbruck, live im Free TV-Sender Sport 1.

Zusatzinfos: Ab 18 Uhr öffnen die Pforten der Olympiahalle. Um 18.30 Uhr werden die neuen Tribünen feierlich mit u. a. Vizebürgermeister Christoph Kaufmann eröffnet und den Fans zugänglich gemacht. Beim TV-Sender Sport 1 ist es das Spiel der Runde.

Das soll heute Abend nicht anders sein. Die Liga bietet genügend Attraktivität, um es dem großen Bruder Eishockey (HC Innsbruck) gleichzumachen und ebenso ein Feuer der Euphorie unter den Fans zu entfachen. Dazu passt auch der heutige Gegner sehr gut. Friedrichshafen hat noch kein Spiel verloren und musste erst drei (!) Sätze abgeben. Kronthaler: „Sie brillieren im Kollektiv, ihre Angriffe sind nicht von Kraft, sondern von Genauigkeit geprägt. Ihr Aufspieler ist zudem der beste der Liga. Es wird ganz schwer, aber sag niemals nie."

Für den Baulöwen wird das Spiel der Runde noch eine Neuigkeit zu bieten haben: Im zweiten Satz wird Manager Kronthaler zum Co-Kommentator für den TV-Sender Sport 1 mutieren. „Sie wollen alles über die Tiroler in der deutschen Liga wissen", erklärte der Ex-Nationalspieler mit einem Augenzwinkern.

Headcoach Stefan Chrtiansky stehen nicht alle Stars zur Verfügung. Aufspieler Danilo Gelinski wird zwar auf der Bank sitzen, der Knöchel lässt jedoch noch keine großen Sprünge zu. Zudem steht hinter Stefan Chrtiansky jr. ein großes Fragezeichen. Der Slowake ist angeschlagen.

Der heutige Auftritt in der großen Innsbrucker Halle wird der erste von drei sein. Mitte Februar gastieren Meister Berlin und Ende März Rottenburg in der Tiroler Landeshauptstadt.