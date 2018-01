Von Daniel Suckert

Innsbruck — „Es klingt vielleicht frech, aber ich will in die Position kommen, dass ein Friedrichshafen-Spieler ins Grübeln gerät, ob er nach Innsbruck wechseln will", meinte Hypo-Tirol-Alpenvolleys-Manager Hannes Kronthaler am Tag nach der 1:3-Niederlage gegen den Tabellenführer der deutschen Liga. Dabei helfen könnte eine Aussage von Hypo-Vorstand Hannes Haid am Mittwochabend: „Wenn Hannes will, machen wir das noch zehn Jahre." Kronthaler: „Friedrichshafen ist genau dort, wo wir hinwollen." Was fehlt aber noch?

Budget: Auf knapp 1,1 Millionen Euro kann der Tiroler Volleyball-Vorzeigeclub zurückgreifen. Dem VfB stehen ungefähr die doppelten Mittel zur Verfügung. Dass Hypo-Vorstand Hannes Haid Manager Kronthaler am Mittwochabend auch ein zehnjähriges Engagement in Aussicht stellte, hat der Bau-Löwe mit Wohlwollen vernommen.

Trotzdem fehlen noch einig­e Euro, um im Konzert der Großen mitspielen zu können. Zusätzlich wären potenzielle Geldgeber aus Unterhaching gefragt. Die sind bis jetzt noch ausgeblieben. In Tirol gebe es laut Kronthaler noch Potenzial — viele wollten aber zunächst einmal das erste Jahr abwarten.

Organisation: Da müssen sich die Tiroler nicht verstecken. Das Prozedere in der Olympiahalle ist das gleiche wie in der Champions League. Durch die neuen ausziehbaren fixen Tribünen der Olympiaworld hat sich der Arbeitsaufwand zumindest ein wenig verringert. „Wir haben soeben die letzte Kiste verräumt", erklärte Marketingchef Christia­n Sigl gestern kurz vor Mittag. Bereits um zwei Uhr Früh war der Rückbau der Halle so gut wie fertig. Lob für die Organisation gab es auch vom deutschen TV-Sender Sport 1.

Spieler: Da die Alpenvolleys erst ein spätes „Ja" für den Deutschland-Wechsel bekamen, musste Headcoach Stefan Chrtiansky ein wenig improvisieren. Trotzdem gibt es Hypo-Akteure, die die Dunkelblauen auch in der kommenden Saison halten wollen. Friedrichshafen beispielsweis­e hielt nahezu 80 Prozent des Vorjahreskaders. Stabilität und Eingespielt-Sein — ein unbestrittener Vorteil. „Wir werden uns sicher bald zusammensetzen und uns Gedanken über das nächste Jahr machen", kommentierte Trainer Chrtiansky und fügte an: „Wir brauchen jedoch sicher noch mindestens zwei qualitativ hochwertige Stars, um ganz oben mitzuspielen."

Das weiß auch der Bau-­Löwe. Kronthaler: „Die 50.000 Euro für die Wildcard kann ich nächste Saison in einen hochkarätigen Star investieren." Mit zusätzlichen Sponsoren erweitern sich natürlich die Möglichkeiten.

Zuschauer: Etliche Berichte in Österreich und Deutschland inklusive einer Kurz-Dokumentation im ZDF — das Projekt Alpenvolleys schlägt Wellen. Trotzdem steigt das Zuschauerinteresse in unseren Breitengraden nur schleppend. Zu den Spielen auf der USI kamen im Schnitt doppelt bis dreimal so viele wie in der österreichischen Liga (300) — am Mittwochabend hätte sich Manager Kronthaler trotzdem mehr erwartet: „400 Fans mehr wären mir lieber gewesen. Aber wir bauen auf die Mundpropaganda. Das hat in der Champions League auch so funktioniert."

Der Status quo im ersten (Lehr-)Jahr sieht gut aus, lässt aber noch Luft nach oben. Zufrieden gibt sich der Ex-Nationalspieler natürlich nicht. Schließlich wollen Kronthaler und Co. in drei Jahren um den Titel und nicht um Platz fünf kämpfen. Dafür werden heute schon an allen Fronten die Hebel in Bewegung gesetzt.