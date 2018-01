Von Florian Madl

Salzburg – Hündchen Lucy, ein „Cavalier King Charles Spaniel“, wuselte am Montagabend aufgeregt durch die Maske. Sein Frauchen Lindsey Vonn („Er ist schon berühmter als ich es bin“) genoss es im Salzburger „Hangar 7“ sichtlich, ihren Liebling bei sich zu haben. Im TT-Interview und später im Fernseh-Interview (ServusTV) verharrte Lucy teilnahmslos am Schoß der US-Amerikanerin – die zunächst backstage und später vor den Kameras ihrerseits so manches zu sagen hatte.

Wer Sie nach Ihrem Befinden fragt, erkundigt sich in erster Linie nach Ihrem in der Vergangenheit oftmals verletzten Knie. Wie geht es Ihnen vier Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele damit?

Vonn: Mein Knie ist in Ordnung, es wird nur älter. Ich trainierte zuletzt sehr viel und es lief dabei gut.

Der Saisonhöhepunkt steht vor der Tür, eine Kamera des Senders ESPN verfolgt Sie auf Schritt und Tritt. Fühlen Sie sich dabei wohl?

Vonn: Es ist normal für mich, es ist dasselbe wie immer zu dem Zeitpunkt, und ich denke, das gehört derzeit dazu. Ich kontrolliere die Situation, sodass ich mich aufs Skifahren konzentrieren kann. Die Aufmerksamkeit wird mich noch eine Zeit begleiten.

Zuletzt wurde im Skirennsport von vielen Verletzungen berichtet. Was vermuten Sie dahinter für Ursachen?

Vonn: Es ist immer schwierig, wenn ein Athlet verletzt ist, speziell im Olympia-Jahr. Die Chance kommt schließlich nur alle vier Jahre! Natürlich – so viele Knieverletzungen zu Saisonbeginn gab es schon lange nicht mehr. Aber es herrscht im Vorfeld Olympischer Spiele auch viel Stress, jeder geht an seine Grenze. Deshalb ist es, denke ich, normal, dass allgemein mehr Verletzungen passieren.

Was geht Ihnen bei solchen Meldungen durch den Kopf? Schließlich haben auch Sie allerhand Verletzungen hinter sich.

Vonn: Ich hab’ Sotschi im Kopf (Olympia-Absenz bei den Winterspielen 2014, Anm.) und ich weiß, wie es diesen Sportlern geht. Ich hoffe für Leute wie Felix (Neureuther), dass er weitere vier Jahre anhängt, um noch einmal eine Olympia-Chance zu bekommen und eine Goldene holen zu können.

Olympische Spiele finden heuer in Pyeongchang (Südkorea) statt. Eine gute Entscheidung, dorthin zu gehen?

Vonn: Ich verstehe nicht immer die Entscheidungen, warum Olympische Spiele da oder dort stattfinden, so wie etwa in Pyeongchang oder Peking. München oder Oslo haben sich ja auch beworben, aus Sicht des Athleten gibt es potenziell bessere Optionen.

Auch Innsbruck/Tirol liebäugelte mit Olympia.

Vonn: Ja, ich weiß. Es gibt eben viele Gründe für Entscheidungen. Von einem Gesichtspunkt abseits der Athletenperspektive birgt Pyeongchang jedenfalls die Chance, Süd- und Nordkorea hoffentlich zusammenzubringen.

In einem CNN-Interview äußerten Sie sich kritisch zu US-Präsident Donald J. Trump, ein Shitstorm war die Folge. Was ist Ihr Schluss aus der Sache?

Vonn: Normalerweise rede ich nicht über politische Themen, weil man damit auch viele positive und negative Reaktionen auslöst. Aber in dem speziellen Fall habe ich eben eine Frage bekommen und der konnte ich nicht mehr ausweichen.

Sie sind 33 Jahre alt, haben sportlich alles erreicht und plagen sich immer wieder mit Verletzungen. Ein Grund, nach Olympia aufzuhören?

Vonn: In der Tat, ich habe in meiner Karriere alles gewonnen und könnte jederzeit aufhören. Aber der Skirennsport bleibt eine Konstante in meinem Leben und macht mich glücklich. Ich denke derzeit jedenfalls noch nicht ans Aufhören.