Von Tobias Waidhofer

Zagreb — Nach dem unglaublichen Comeback in Klagenfurt— 6:5-Penaltysieg nach 0:3 — gingen die Haie am Sonntag nur 24 Stunden später in Zagreb aufs Eis. Und das tat die Pallin-Truppe mit dem Rückenwind von sechs Siegen in Folge.

Dementsprechend selbstbewusst starteten die Haie in Kroatien ins Match. Nicht nur einmal musste Zagreb-Keeper Kevin Poulin, der ja in den kanadischen Olympiakader berufen wurde, in extremis eingreifen, um eine frühe Innsbrucker Führung zu verhindern.

Als der Tiroler Anfangsschwung verflogen war, entwickelte sich ein flottes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Den gordischen Tor-Knoten lösten aber dann die Gastgeber: Nach tollem Assist von Liga-Topscorer Tyler Morley traf Michael Boivin zum 1:0 (8.). Auf der anderen Seite ließ Morten Poulsen eine Riesen-Chance liegen (11.). Die kalte Dusche folgte dann in Minute 13, als Garret Noonan nach Stach-Fehlpass zu einem Solo schritt und aus spitzem Winkel zum 2:0 traf. Haie-Keeper Patrick Nechvatal sah dabei nicht wirklich gut aus. Und spätestens als Tero Koskiranta in der 16. Minute im Powerplay zum 3:0 abstaubte, erinnerte vieles an den Tag zuvor, als die Haie ebenfalls schnell 0:3 zurückgelegen waren.

In Klagenfurt war eine beeindruckende Aufholjagd gefolgt — und auch am Sonntag wollten sich die Haie nicht kampflos ihrem Schicksal ergeben. Doch eine erste Druckphase im Rahmen eines dreieinhalbminütigen Überzahlspiels blieb zu Beginn des zweiten Abschnitts ohne Erfolgserlebnis. Und es schien gestern einfach nicht sein zu wollen: Mit der ersten Chance im zweiten Abschnitt traf Poyhonen zum 4:0 für Zagreb. Die schnelle Antwort in Unterzahl gelang Kevin Wehrs mit dem Anschlusstreffer zum 1:4 (28.). Aber als Sondre Olden in der 35. Minute einen Penalty zum 5:1 für Zagreb verwandelte, schien das Spiel gelaufen. Doch für Zeitlupen blieb im Livestream von Servus TV keine Zeit — nach tollem Wahl-Pass gelang Jeremie Blain das 2:5 (36.). Dass es trotz zahlreicher Chancen ohne weitere Treffer in die letzte Drittelpause ging, lag auch an den beiden Torhütern.

Das Abschlussdrittel startete mit einer wunderschönen Haie-Kombination, die Bishop zum 3:5 abschloss (43.). Das so wichtige schnelle Tor war gelungen und die Haie damit plötzlich wieder drin in der Partie. Doch nach vergebenen Chancen und einer harten Zwei-Minuten-Strafe gegen Philipp Lindner stellte Pyhonen den alten Abstand im Powerplay wieder her (46.). Das 7:3 durch Brine (50.) zog den Tirolern endgültig den Nerv. Es folgten zwei weitere Treffer zum 9:3-Endstand.

Am Montag (17 Uhr) endet übrigens die Meldefrist für die kommende Saison. Glaubt man den Gerüchten, steht Znojmo dabei vor dem Ausstieg. Auch zwei rot-weiß-rote Klubs sollen wackeln. Ein Grund dafür soll sein, dass in Zukunft weniger Geld aus dem Österreicher-Topf ausgeschüttet werden soll. „Ich habe nichts von Ausstiegsszenarien gehört", meinte Haie-Vorstand Norbert Ried.