Obertilliach – Zum bereits 44. Mal geht am kommenden Wochen­ende in Osttirol, genauer gesagt im James-Bond-Drehort Obertilliach, der Dolomitenlauf über die Loipe.

Und unter den 1500 Teilnehmern aus 30 Nationen befindet sich auch ein Weltmeister: Der Norweger Anders Gloersen, Team-Weltmeister in Falun 2015, gilt als einer der Top-Favoriten für den Langlauf-Klassiker am Sonntag (10 Uhr). Außerdem muss mit dem Tschechen Petr Novak und dem Italiener Sergio Bonardi gerechnet werden. Aus österreichischer Sicht gilt Ex-Kombinierer Marco Pichlmayer als Hoffnungsträger.

Bei den Damen kommt es zu einem Duell der besten Marathon-Läuferinnen, wenn Aurelie Dabudyk (FRA) auf Caitlin Gregg (USA) trifft.

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Bereits am Freitag (19 Uhr) steigt der Dolomitensprint. Nach zweijähriger Pause wird der Bewerb diesmal nicht in Lienz, sondern im Biathlonzentrum Obertilliach ausgetragen. Am Samstag (ab 10 Uhr) warten ein Kinderrennen und das Classic Race. Eine besondere Atmosphär­e am Samstag und Sonntag soll die neue Streckenführung (Start im Biathlonzentrum, Ziel im Dorfzentrum) versprechen. „Damit können wir allen Teilnehmern ein besonderes Flair im tief verschneiten Ober­tilliach bieten“, hofft Organisator Franz Theurl. (t.w.)