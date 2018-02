Von Alex Gruber

Innsbruck — Wer nach dem ersten Drittel gegen die Vienna Capitals einen Hang zum Sarkasmus pflegte, konnte sagen, dass die Haie in dieser Saison schon zweimal ein 0:3 (gegen Dornbirn und den KAC) aufgeholt haben. Genau dieser Spielstand leuchtete auch am Sonntag nach 20 Minuten von der Anzeigetafel. Aber der Reihe nach:

Die Vienna Capitals starteten in der Tiwag-Arena wie von der Tarantel gestochen und gingen nach schwerem Innsbrucker Abwehrfehler mit einem mustergültigen Spielzug auch in Führung (0:1/7.). Nach fünf Minuten klopften die Haie durch Andrew Clark erstmals an und nach elf Minuten war es einfach nur Pech: Nach toller Kombination über Andrew Yogan und Clark scheiterte Eigengewächs Lukas Bär an der Kreuzlatte. Stattdessen nutzten die Capitals ein Powerplay zum 2:0 (13.), Goalie Patrik Nechvatal sah nicht unbedingt gut aus. Den verdienten Anschlusstreffer ließen in der Folge Tyler Spurgeon (13.) und Mitch Wahl (15.) gegen Wien-Keeper J. P. Lamoureux aus. Die Gäste zelebrierten indes die Kaltschnäuzigkeit in einer weiteren Überzahl durch Rafael Rotter mit dem 0:3 vor der ersten Drittelsirene.

Der Beginn des Mitteldrittels ging wieder an die Caps, beim 0:4 fiel Haie-Goalie Nechvatal, der zu Saisonbeginn so stark war, allerdings wie ein Marienkäfer nach schwerem Fehler ins Netz. Nach einem weiteren Treffer nur eine Minute später und dem 0:5 war der Arbeitstag eines HCI-Keepers einmal mehr vorzeitig beendet. Rene Swette kam. Es gilt auch die Frage nach der Nummer eins in den kommenden Wochen zu beantworten. Derzeit klarer Vorteil für Swette.

Dass die Haie Stehaufmännchen sind, bewiesen sie in dieser Saison schon oft und auch am gestrigen Abend. Weil Wien einen Gang zurückschaltete, nutzten die Gastgeber zwei Powerplays durch Morten Poulsen und Tyler Spurgeon aus, um auf 2:5 zu verkürzen.

Ein dritter Powerplay-Treffer durch Clark (3:5/45.) ließ kurz sogar wieder Träume auf die nächste furiose Aufholjagd erwachen, ein abgefälschter McKiernan-Schuss beendete aber nur 44 Sekunden später die Träume der Haie-Fans. Im Finish flogen bei Sonderapplaus für Mitch Wahl und Co. noch die Fäuste. Das Wochenende blieb aber punktelos.

„Wir müssen die kleinen Dinge wieder richtig machen und über 60 Minuten bereit sein", resümierte Verteidiger Philipp Lindner kritisch.