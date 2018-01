München — Als „Bewegungstherapie unter Wettkampfbedingungen", stufte Wacker-Coach Karl Daxbacher den 3:2-Erfolg beim deutschen Viertligisten TSV 1860 München am Mittwoch ein. Aufgrund des Schneefalles wurde das Testspiel vom Natur- auf den Kunstrasen verlegt. Der musste erst geräumt werden, dann erfolgte der Anpfiff im Trainingszentrum an der Grünwalder Straße.

Bereits nach dem ersten Angriff lagen die Münchner auch schon durch Nico Karger in Front, doch dann bestimmten die Schwarzgrünen das Geschehen. Martin Harrer (8.) gelang nach einem Eckball mit einem sehenswerten Volley der Ausgleich, Daniele Gabriele (13.) erzielte die Führung und dann ließ es auch noch Testspieler Ilyes Chaibi krachen. Sein Schlenzer passte genau ins lange Ecke.

Löwen-Torjäger Sascha Mölders (32.) fabrizierte noch vor dem Seitenwechsel den 2:3-Endstand. „Die Bedingungen waren extrem schwierig. Der Chaibi hat sich sicher gedacht, er ist im falschen Film, aber er hat mit dem Tor aufgezeigt", so Daxbacher, der auf der Seitenlinie fror. Der 21-jährige Franko-Algerier, der in Monaco zusammen mit Paris-SG-Star Kylian Mbappe ausgebildet wurde, wird noch bis Sonntag in Innsbruck bleiben und am Samstag in der Reichenau im nächsten Spiel gegen den SK Bischofshofen noch einmal getestet. (w.m.)