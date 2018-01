Von Max Ischia

Kitzbühel — Der Kitzbüheler Ski Club hatte am Mittwoch samt Vertretern des Ski-Weltverbandes FIS zu einem Pressegespräch geladen. Um, wie es in der Einladung stand, über Neuigkeiten im Rennsport im Allgemeinen und des Hahnenkammrennens im Speziellen zu sprechen. Wohl nicht ganz zufällig landete auch noch der Punkt „Präparierung der Rennstrecken" auf der Agenda. Kein Zufall war es auch, dass am breiten Rednerpult mit Rennleiter Axel Naglich, FIS-Renndirektor (Speed) Hannes Trinkl, FIS-Renndirektor Markus Waldner, OK-Chef Michael Huber, Vorjahressieger Dominik Paris und ÖSV-Lokalmatador Romed Baumann nur der Stuhl von Streif-Pistenchef Herbert Hauser unbesetzt blieb.

Hauser und seine Crew hatten nämlich alle Hände voll zu tun. Weniger wegen der harschen Kritik so mancher Fahrer nach dem Auftakttraining, sondern um der Neuschneemengen Herr zu werden. Der Wunsch der Läufer nach einer von oben bis unten gleichmäßigen Präparierung konnte heuer im Vorfeld erfüllt werden, weil auf dem vorbereiteten harten und kompakten Grundstock der Regen das Seine tat. Dass sich nach dem Auftakttraining dennoch der Läufer-Ärger über die Veranstalter ergoss, lag am viel zu hohen Luftstand der Sprünge bei der Mausefalle und der Alten Schneise.

Waldner: „Wer gar so laut aufschreit, sollte sich das Video von Stephan Eberharters Siegesfahrt von 2014 anschauen." Der damalige Sprung bei der Seidlalm sei ein anderes Kaliber gewesen. Zu Dienstag: „Es war absolut kein Drama. Wäre es zu gefährlich gewesen, hätten wir abgebrochen."

Die von Romed Baumann geäußerte Kritik, dass bei der Besichtigung viel zu viele Personen auf der Piste waren, stieß bei Waldner auf offene Ohren. „Eine Problematik, die bekannt ist und sich durch Olympia, wo viele Nationen dabei sein wollen, noch verschärft hat." Allein in Gröden seien 96 Läufer am Start gewesen, hier in Kitzbühel waren es 76. Waldner plädiert für eine Reduzierung des Starterfeldes auf 50, wohlwissend, dass dies auf sportpolitischen Widerstand stößt.

Und dennoch: „Dass Dabeisein alles ist, mag für Olympia Gültigkeit haben, aber im Weltcup sollten die Besten die besten Bedingungen vorfinden." Um die Pistenverhältnisse schon im Vorfeld besser einschätzen zu können, wird auch die Installierung von professionellen Vorfahrern angedacht.

Bei Olympia übernimmt der 2015 zurückgetretene Didier Defago, Abfahrts­olympiasieger 2010, diesen Job. Die Idee ist nicht neu, die Umsetzung scheiterte bislang am Geld. Je 100.000 Schweizer Franken (umgerechnet 85.000 Euro) müsste man pro Weltcupsaison für Damen und Herren lockermachen.