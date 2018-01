Von Alex Gruber

Innsbruck – Was wäre, wenn die Haie heute den KAC schlagen und gleichzeitig im Pa­rallelspiel Dornbirn die Graz 99ers bezwingt? Ja, dann wären die Innsbrucker bereits drei Runden vor Schluss in jenem erlesenen Feld, das sich vorzeitig aufs Play-off freuen darf. Es gibt viele Szenarien für den heutigen Abend. Und in Stein ist vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs und bei acht Punkten Vorsprung auf die Steirer noch nichts gemeißelt. Weswegen HCI-Headcoach Rob Pallin alle Rechnereien tunlichst beiseiteschiebt. Die Vorzeichen vor dem Heimdoppelpack gegen die Kärntner Rotjacken und Villach (Sonntag, 17.30 Uhr) sind freilich gut, dass der Fall nach diesem Wochenende erledigt ist.

„An diesem Punkt der Saison brauchst du nicht darauf zu warten, dass einer was für dich tut. Wir müssen es selbst erledigen und so ins Match gegen den KAC gehen, als ob wir noch vier Siege brauchen würden“, stellt Hunter Bishop klar. Der 30-jährige Amerikaner segelt mit Treffern am Fließband (schon 20 Saisontore) und mit ganz starker Plus-minus-Statistik (+16) neben Tyler Spurgeon (+15) und John Lammers (+14) seit Wochen auf einer Erfolgswelle. Daran konnte auch die jüngste Pleite in Zagreb nichts ändern: „Eine 3:9-Niederlage bedeutet nichts fürs nächste Spiel. Wir sind erfahren genug und wissen, dass man jede Nacht 60 Minuten Leistung bringen muss“, spricht der Vorzeigeprofi, der seine Partner adelt: „Tyler ist ein Krieger und ein Tier dort draußen. Und ich werde auch von Johnny sehr gut unterstützt.“

Beim 6:5-Sieg in Klagenfurt haben die Haie nach einem 0:3-Rückstand einmal mehr untermauert, dass sie in jedem Spiel zurückkommen können. „Wir haben genug Offensivpower, um ein Spiel zu drehen“, nickt Bishop. Zunächst, so Pallin, müsse man heute den Blick auch auf die defensiven Hausaufgaben lenken: „Denn offensiv bekommen wir schon unsere Gelegenheiten.“

Die Torhüterfrage (Rene Swette oder Patrik Nechvatal) war gestern noch offen, (fast) alle Mann sind im Haifischbecken wieder an Bord. Und dann spricht Pallin jenen Satz, der heute in einer womöglich erneut ausverkauften Heimhalle Gänsehaut erzeugt: „Das Spiel gegen den KAC ist eines mit Play-off-Atmosphäre.“ Die Fans sollen die Haie zum Sieg peitschen.