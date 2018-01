Innsbruck — „So gut habe ich die TI schopn lange nicht mehr spielen gesehen!", sagte VC-Tirol-Obfrau Therese Achammer und atmete tief durch. Im 50. Innsbrucker Volleyball-Derby feierte ihr Team am Samstag gegen den Stadtrivalen in der USI-Halle einen umkämpften 3:0-Sieg. Dass es knapp herging, war für TI-funbox-Obmann Michael Falkner, der auf eine Überraschung gehofft hatte, zumindest ein kleiner Teilerfolg. Am Ende war der VCT cleverer. (TT)