Von Alex Gruber

Innsbruck — Haie-Coach Rob Pallin war nach dem 4:1-Heimsieg gegen den KAC, der vor 2800 begeisterten Fans am Freitagabend den vorzeitigen Play-off-Einzug brachte, kurz blass im Gesicht. Seine Sorge galt Angreifer Andrew Yogan, der nach seinem Treffer zum 2:0 (20.) später im letzten Drittel mit Herzrasen ins Spital gebracht werden musste. Als Goalie Rene Swette auf Instagram eine Triumph­pose aus der Kabine am Haie-Teppich liegend ins Netz stellte, war Yogan schon wieder online. Alles halb so wild. Vielleicht war's die Aufregung ...

„Ich habe die besten Linienpartner der Welt", diktierte Doppeltorschütze Hunter Bishop in Richtung Tyler Spurgeon und John Lammers. Nachsatz: „Wir haben in dieser Saison nicht mehr so wilde Ergebnisse, haben gute Gewohnheiten, spielen vernünftiger." Der KAC wurde im letzten Drittel komplett kaltgestellt.

„Wenn wir mit diesem Team ins Play-off gehen, können wir es auch gewinnen. Die Qualifikation war nur der erste Schritt. Alles ist möglich", sprudelte es auch aus Marathonmann Jeremie Blain: „Wir haben im Grunddurchgang noch drei Spiele und die wollen wir auch gewinnen." Damit liegt er bei Headcoach Pallin genau richtig. Denn der 51-jährige Amerikaner ist in seiner zweiten Saison im Haifischbecken genauso hungrig wie seine Cracks: „Die Mannschaft hat sich toll entwickelt. Aber wir ziehen das jetzt durch und wollen mehr."

Nachlassen ist auch für Kapitän Tyler Spurgeon keine Option: „Wir genießen diesen Moment, aber es ist noch nicht zu Ende. Wir wollen gegen Villach nachlegen und die Intensität hochhalten."

Sogar Platz vier ist im Grunddurchgang noch möglich. „Das ist das neue Ziel. Wir haben gut gearbeitet und sind stolz auf das Team", notiert Norbert Ried für den gesamten HCI-Vorstand.