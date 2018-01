Von Max Ischia

Kitzbühel – Manuel Feller hat schon einmal zufriedener aus der Wäsch’ geschaut. Auf seinen gewohnten Redeschwall wirkt sich das aber nicht hemmend aus – auch wenn der Fieberbrunner ein schon geschlossen geglaubtes Kapitel wieder öffnen musste. Was im neuen Jahr schleichend seinen Lauf nahm, war spätestens mit dem Sturz in Adelboden schmerzhafte Realität – die lädierte Bandscheibe bereitet wieder Probleme. An ein Skitraining war in dieser Woche nicht zu denken. „Psychisch ist es fast schlimmer als körperlich“, sagt einer, der in den vergangenen Jahren mehrmals durch die Hölle gegangen war. Nachwehen seines Bandscheibenvorfalls 2014.

Dieser sei zwar gut verheilt, aber just der Wirbel darüber hat so etwas wie Konfliktpotenzial. Eine Problematik, die man in der Vergangenheit gut im Griff glaubte. „Ich konnte heuer erstmals seit Jahren nahezu uneingeschränkt und schmerzfrei trainieren.“

Seit Adelboden ist er allerdings wieder da, der Schmerz, werden die Erinnerungen wach an jene Zeiten, als der Draufgänger wie ein „U-Hakerl“ daheim auf dem Sofa lag und sich kaum rühren konnte. Eine Pein, die sich ins Gedächtnis gegraben hat. Eine Qual, von der sich Feller aber nicht kleinkriegen lässt. Er macht das, was zuletzt auch der selten schmerzfreie Aksel Lund Svindal anmerkte: „Den Fokus aufs Wesentliche, also aufs Rennen zu richten.“

Und wer Fellers Vergangenheit kennt, der kann sich für den Heimauftritt am Sonntag auf dem Ganslernhang durchaus Großes erwarten. Wie im Vorjahr bei der WM in St. Moritz, als noch am Vorabend der schmerzende Rücken ein Antreten in Frage stellte. Der Rest ist versilberte WM-Geschichte. Oder wie im Dezember in Beaver Creek, als er die ganze Woche über mit Fieber das Bett hütete, um schließlich als Vierter nur eine Hundertstelsekunde am Riesentorlauf-Podest vorbeizucarven. „Gerade wenn die Probleme akut wurden, bin ich oft meine besten Rennen gefahren“, bestätigt der 25-Jährige. Vielleicht, wie er diesbezüglich meinte, weil die persönliche Erwartungshaltung nicht so groß sei.

Ungeachtet dessen hält der Vizeweltmeister auch ohne zielgerichtete Vorbereitung vieles für möglich. „Ob ich um den Sieg mitfahren kann, steht in den Sternen. Aber ein Top-5-Resultat ist auf alle Fälle möglich“, versicherte der leidenschaftliche Fischer, der im Slalom noch auf seinen ersten Weltcup-Podestplatz wartet. Dass dieser längst überfällig ist, weiß nicht nur er. „Wenn ich in Kitzbühel echt am Podium stehen sollte, ist mir auch wurscht, was da in Südkorea passiert.“ Der 2016 lila und im Vorjahr grüne Schnauzbart bleibt am Sonntag jedenfalls ohne Färbung. Erst einmal gilt es auf der Piste Farbe zu bekennen. Bandscheibe hin, Schmerz her.