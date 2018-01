Innsbruck — Nach dem 4:1-Sieg gegen den KAC und der damit verbundenen vorzeitigen Qualifikation für die Play-offs am Freitagabend sowie sieben Siegen aus den letzten acht Spielen fehlte den Haien am Sonntag gegen Villach zunächst der nötige Nachdruck. Aber man konnte es der Truppe von Headcoach Rob Pallin ja nicht wirklich übelnehmen. Und trotzdem hatten die Hausherren durch Ondrej Sedivy, Hunter Bishop, John Lammers oder Andrew Clark im ersten Drittel die besseren Gelegenheiten.

Bei der besten Chance der Gäste durch Niki Petrik war HCI-Keeper Rene Swette zur Stelle. Im zweiten Durchgang war es nach einem aberkannten Lammers-Treffer wegen vermeintlichem Torraumabseits dann auch so weit: Andrew Yogan, der nach dem KAC-Match noch wegen Herzrasen zur Abklärung ins Spital gebracht werden musste, hämmerte die Scheibe zum 1:0 (33.) unter die Latte. Sedivy legte im ersten Powerplay nur eine Minute später nach, dann gab's Chancen im Minutentakt. So wie man es von der Papierform erwarten konnte.

Nach etlichen Großchancen setzte Lammers im Schlussabschnitt „nur" noch einen Treffer drauf. Vielleicht war es so etwas wie Erbarmen mit dem einstigen Liga-Dino aus Villach, der sich am Tabellenende wiederfindet. Fakt ist: Weitere drei Zähler wanderten ins Haifischbecken und sorgen in jedem Fall dafür, dass 69 Punkte den starken Grunddurchgang aus der Vorsaison (66) schon zwei Runden vor Schluss überragen. Zudem feierte Swette sein erstes Shut-out. Auf den KAC und Platz vier fehlt nur noch ein Punkt. (lex)