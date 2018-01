Von Alex Gruber

Innsbruck – Der 4:1-Sieg gegen seinen Ex-Klub aus Klagenfurt, mit dem man am Freitag den Play-off-Einzug fixierte, gefiel Swette genauso gut wie sein erstes Shutout beim 3:0 gegen Villach am Sonntag. Lorbeeren für sich selbst wollte er aber keine einstreifen.

„Wir haben defensiv so gut gespielt, dass es für mich nicht so schwer war“, gab er sich nach der VSV-Partie als „Man of the match“ bescheiden. „Das zeigt seine Einstellung“, lobt Headcoach Rob Pallin. In den Haie-Tenor, dass man in dieser Saison womöglich sogar um den Titel mitspiele, stimmt der 29-jährige Vorarlberger nicht ein: „So etwas nehme ich sicher nicht in den Mund. Das ist ein ganz weiter Weg und da muss gar alles zusammenpassen“, spricht Swette als zweifacher EBEL-Meister mit dem KAC (2009 und ’13) auch aus Erfahrung.

Die Haie schicken sich mit solidem Auftreten und acht Siegen aus den letzten neun Spielen dennoch an, noch weiter oben anzuklopfen. Auf den KAC und Platz vier – das würde einen Bonuspunkt für die Pick-Round unter den ersten sechs Teams bedeuten – fehlt nur noch ein Punkt. „Natürlich ist das jetzt unser Ziel. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt zweimal gegen Linz spielen“, sagt der Haie-Keeper mit Blick auf die Tabelle. „Wir sind in den Play-offs und wollen so weit kommen wie nur möglich.“ So wie den Haien in der Liga gehört Swette im internen Duell mit Patrik Nechvatal derzeit das Momentum. „Patrik ist ein super Typ. Wir verstehen uns und pushen uns gegenseitig. Und es wird uns auch beide brauchen“, lässt er keine Misstöne aufkommen. Richtig eng wird der Kampf um Platz sechs. Wobei Zagreb heute mit einem Sieg viel klar machen kann.