Schladming - Marcel Hirscher hat beim Nachtslalom in Schladming zurückgeschlagen. Zwei Tage, nachdem er in Kitzbühel von Henrik Kristoffersen geschlagen worden war, setzte sich der Salzburger am Dienstag um 39/100 Sekunden vor seinem großen Rivalen durch. Hirscher: "Es war am Limit, ich habe ganz schön Gas gegeben."

Mit seinem 54. Weltcupsieg egalisierte Hirscher zudem die österreichische Männer-Bestmarke von Hermann Maier. "Heute da den 54er zu feiern, ist toll. Aber für Olympia bringt es dir wenig", kommentiert der Salzbuger seinen Sieg.

Überdies baute Hirscher sowohl im Gesamtweltcup als auch in der Slalomwertung den Vorsprung auf seinen jeweils ersten Verfolger aus Norwegen aus. Zweitbester Österreicher wurde Manuel Feller als Achter. Michael Matt, nach dem ersten Durchgang Fünfter, schied wie schon in Kitzbühel im Finale aus.



Hirscher zieht mit Maier gleich

Den Rekord des Salzburgers nahm der Nagano-Doppelolympiasieger Hermann Maier am Dienstagabend zum Anlass, Glückwünsche auszusprechen. "Auf diesem Weg darf ich Marcel meine Hochachtung aussprechen und gleich die Gelegenheit nützen, ihm schon jetzt herzlich zum 55. Sieg im Ski-Weltcup zu gratulieren", so Maier.

Weiters hieß es in der von Maiers Management veröffentlichten Aussendung: "Eine beeindruckende Marke, bei der ich allerdings immer überzeugt war, dass es sich nur um eine Zwischenstation handelt - auch aufgrund der Tatsache, dass mein Tatendrang seinerzeit nach nur vier Weltcup-Saisonen und knapp mehr als 40 Siegen an einem Sommertag abrupt gebremst worden ist." Maier spielte damit auf seinen Motorrad-Unfall am 24. August 2001 an.

Außerdem meinte der 45-Jährige in der Mitteilung: "Ich hoffe, dass Marcel weiterhin ungebremst, befreit, mit großer Freude und viele weitere Winter lang in seiner unnachahmlichen Weise zu neuen Rekorden fahren kann. 13 Siege und vier Weltcup-Kugeln in einer Saison - das sind Zahlen, die ich ihm jetzt absolut zutraue." Maier gelang dieses Kunststück in der Saison 2000/01.

Am Ende wurde Maier folgendermaßen zitiert: "Abschließend noch ein Wort zu dem von den Medien so gern und dauernd strapazierten Thema Vergleiche: Nur einer kann den schönsten Bart tragen. Und das ist eindeutig Papa Ferdinand!" (APA, TT.com)