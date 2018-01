Am Donnerstag feiern Sie Ihren 60. Geburtstag.

Harti Weirather: Leider.

Wären Sie gerne jünger?

Weirather (denkt nach): Nein, nein. Aber es fühlt sich halt komisch an. Früher war man mit 60 ein alter Mensch. Jetzt bin ich es selbst, aber zum Glück fühle ich mich nicht so.

Wie fühlen Sie sich?

Weirather: Natürlich zwickt und zwackt’s auch bei mir, aber im Großen und Ganzen geht’s mir hervorragend. Mit ein Grund war, dass ich mit 28 Jahren, also relativ früh, meine Karriere beendet habe.

Als topfitter 60er werden Sie auch keinerlei Gedanken an Ihre Pension haben?

Weirather: Sagen wir so: Ich habe die operative Leitung der Firma schon vor ein paar Jahren an Miriam Hummel und Philipp Radel übertragen, bin aber nach wie vor fast jeden Tag im Büro und mir ist alles andere als langweilig. Aber ich verspüre nicht mehr den Druck vergangener Zeiten, fühle mich angekommen.

Welche Freiräume haben Sie dadurch gewonnen?

Weirather: Ich habe wieder mit Hubschrauber-Fliegen angefangen und gehe für mein Leben gerne Biken. Mit dem E-Bike wohlgemerkt. Am Anfang haben mich alle ausgelacht, aber jeder, der es dann nach und nach selbst probiert hat, war begeistert. Es macht einfach mehr Spaß.

Hat der Spaßfaktor größere Bedeutung als früher?

Weirather: Hanni (Wenzel, Ehefrau), Burkhart (Hummel) und ich haben die Firma 1987 gegründet, also im Jahr meines Karriereendes. Und ich habe die ersten 15 Jahre durchgearbeitet, 365 Tage wie verrückt, ich habe nicht gewusst, wie man Urlaub schreibt. Du hast für nichts Zeit und siehst, wie die Kinder so heranwachsen. Ich war ein Getriebener. Diese Unruhe, mit dem Erreichten nicht restlos zufrieden zu sein, hat mich Jahrzehnte getrieben. Und irgendwann denkst du dir, das kann es nicht sein, du musst es auch anders auf die Reihe kriegen.

Würden Sie im Rückblick heute einiges anders mache­n?

Weirather: Der Weg, für den ich mich entschieden habe, wäre nicht anders gegangen. Immer 100 Prozent, 99 Prozent wären schon zu wenig gewesen. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass das alles nur Plicht war, da war sehr viel Freude, Begeisterung, Leidenschaft dabei.

Welche Rolle hat Ihre Frau gespielt?

Weirather: Die wichtigste. Die Hanni hat mir in jeder Beziehung den Rücken frei gehalten, war zu Beginn beim Aufbau der Firma noch voll dabei. Dann hat sie sich vornehmlich um die Erziehung der Kinder gekümmert, unser Familienwerkl am Laufen gehalten, später die Buben zum Tennis- und die Tina zum Skitraining kutschiert. Es war nicht immer leicht.

Und wie oft war der Papa da?

Weirather: Ich war sicher die Hälfte des Jahres unterwegs und vor allem auch jedes Wochenende. Und wenn ich keinen Event hatte, war ich anfänglich in unserem Hotel in Wängle, das wir dann 1992 verkauft haben. Zum Glück hatten wir in unserem Liechtensteiner Haus ein integriertes Büro, und so habe ich die Kinder eigentlich beim Frühstück, zu Mittag und auch abends gesehen. Gerade vor dem Abendessen bin ich oft mit den Kindern raus, mit dem Radl, zum Fußballspielen ...

Der Hausmann von heute bügelt Hemden, bindet sich die Kochschürze um ...

Weirather: Ich bin nicht einmal in der Lage, mir ein Spiegelei zu machen. Kein Schmäh. Ich habe zeit meines Lebens noch nie etwas gekocht. Da war der Übergang von der Mama zu Hanni fließend. Aber eine Jause kann ich mir herrichten.

Zu einer anderen Thematik: Die 78. Hahnenkammrennen haben am Sonntag ohne Horrorstürze geendet – und doch bleibt das Them­a Sicherheit ein hochsensibles.

Weirather: Wir hatten damals oft mehr Glück als Verstand. Inzwischen sind die Rennstrecken bestens gesichert, mit A- und B-Netzen, mit Luftzäunen, wo die bei einem Aufprall freiwerdenden Kräfte auf ein Minimum reduziert werden.

Heutzutage reißen dafür jed­e Menge Kreuzbänder.

Weirather: Es wird immer über den Ski, die Radien gesprochen. Ich bin der festen Überzeugung, dass im Schuh das größte Potenzial für Verbesserungen drinsteckt. In den Innenschuhen gibt es fast kein Dämpfungsmaterial mehr, dementsprechend direkt erfolgt die Kraftübertragung auf Bindungsplatte und Ski. So ein Innenschuh ist wie ein Gipsverband.

Viel Knowhow, Geld und Forschergeist ist die vergangenen Jahre in Fahrer-Airbags geflossen. Doch nicht einmal die Hälfte der Weltcup-Speedpiloten greift darauf zurück ...

Weirather: Das muss die FIS (Ski-Weltverband, Anm.) vorschreiben. Egal, ob Airbag oder entsprechende Anpassungen im Skischuh. Sonst tut sich da nichts.

Die Olympischen Spiele in Südkorea stehen vor Tür, 2022 wartet dann Peking. Wie überraschend war das negative Votum der Tiroler Bevölkerung zu einer Bewerbung für Olympische Spiele 2026?

Weirather: Für Tirol finde ich es extrem schade, eine vertane Chance. Denn die Kosten für die Revitalisierung der Sportstätten, die auf uns zukommt, hätte man auf mehrere Schultern verteilen können. Und es wäre ein tolles Signal für redimensionierte Spiele gewesen. Zurück zu den Wurzeln. Aber die Gigantomanie und ander­e Negativschlagzeilen rund um das IOC und Olympia haben eben eine breite Skepsis gebracht.

Abschließend: Wo und wie wird der 60er gefeiert?

Weirather: Wir sind nach dem Hahnenkammrennen alle derart platt, dass wir es ruhig angehen lassen. Wir feiern in Liechtenstein im Kreise der Familie und guter Freunde und Wegbegleiter. Auch meine Mama und mein Bruder, der Bauer in Wängle ist und viel zu tun hat, kommen. Das freut mich wirklich.

Und was wünschen Sie sich?

Weirather: Das Wichtigste ist, dass wir alle miteinander gesund bleiben. Alles andere können wir selbst steuern.

Das Gespräch führte Max Ischia