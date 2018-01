Von Alex Gruber

Innsbruck – „Der eine Bonuspunkt könnte in der Zwischenrunde schon noch wichtig sein“, notiert HCI-Verteidiger Florian Pedevilla mit Blick auf den KAC und Platz vier, der vor der Pick-Round eben diesen Zähler bringen würde. Die Vienna Caps werden mit sechs Bonuspunkten starten, der heutige Gegner aus Linz rittert im Fernduell mit Salzburg noch um Platz zwei und vier Extrazähler.

Fakt ist: Der HC Innsbruck hat sich entwickelt. Und so auch Pedevilla, der in dieser Saison spielerische Lösungen sucht. „Der Trainer schenkt mir in Unterzahl oder bei knappen Spielständen kurz vor Schluss das Vertrauen“, blickt der 30-jährige Routinier zu Headcoach Rob Pallin. Fight hat es für Innsbrucks Goon in dieser Saison erst einen und pikanterweise gegen Ex-Hai Mario Huber gegeben. Ein zweiter Faustkampf würde laut Regulativ ein Spiel Sperre nach sich ziehen. „Ich verstehe diese Regel nicht“, sagt Pedevilla, der wie alle Cracks weiß, dass die dreckigen Attacken oft ganz woanders lauern. Heute gilt es für die Haie-Defensive die Linzer Topscorer Brian Lebler, Corey Locke oder Dan DaSilva im Auge zu behalten.

Der Kampf um den sechsten Platz garantiert auf anderen Schauplätzen Hochspannung. Und vielleicht leistet ja Dornbirn beim KAC Schützenhilfe für die Haie.