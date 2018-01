Seefeld – In Seefeld gibt es Schnee in Hülle und Fülle. Und doch wählten die Organisatoren des Profi-Radrennens „Tour of the Alps“ den WM-Ort, um die Werbetrommel für ihren Radsport-Leckerbissen zu rühren. OK-Chef Maurizo Evangelista präsentierte flankiert von Tirol-Werber Joe Margreiter die 20 Teams, die die fünf Etappen vom 16. bis 20. April in Angriff nehmen werden. Etappenziele in Tirol sind Lienz sowie Innsbruck. Unter den gleich neun World-Teams sind u. a. Sky, Astana, Bora-Hansgrohe, Dimension Data und Lotto Jumbo. Ob der mit einer positiven Dopingprobe belastete Tour-de-France-Sieger Chris Froome (GBR) dabei sein wird, sei offen. Die Radsport-Fans dürfen sich auf die Kletter-Spezialisten Fabio Aru, Domenico Pozzovivo und Miguel A. Lopez freuen, die sich für den Giro d’Italia in Position bringen. Aus Tiroler Sicht wollen die Fahrer des Tirol Cycling Teams rund um Benjamin Brkic aufzeigen.

Vorsichtiger gab man sich heuer bei der Streckenführung, nachdem bei der Premiere im Vorjahr die Etappe über den Brenner wegen Schneefalls stark verkürzt werden musste. „Wir haben bewusst auf Zielankünfte auf hohen Bergen verzichtet“, so Evangelista. Das Wetter habe man aber nie im Griff, denn „wir fahren in den Alpen“. (ben)