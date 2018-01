Seefeld — Das Nordic Triple in Seefeld ist aus dem Weltcup-Kalender nicht mehr wegzudenken. Anfang der 1980er Jahre jedoch zeichnete sich für die „nordischen Alleskönner" insgesamt ein düsteres Bild ab. Bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo waren lediglich 28 Teilnehmer aus elf Nationen am Start, der Kombination drohte das Ende.

Seefeld und der Außerferner Werner Ginther wussten dies zu verhindern und hauchten der traditionellen Sportart (erster Wettkampf 1892 am Holmenkollen) neues Leben ein: Bei der Heim-WM 1985 in Seefeld wurden der Einzel- und Mannschaftsbewerb erstmals nach der so genannten Gundersen-Methode ausgetragen. Dabei wurde das Ergebnis nach dem Springen in einen Zeitrückstand auf der Loipe umgerechnet. Der Erste, der das Ziel erreicht, ist auch der Kombi-Sieger. „Diese Änderung war der Durchbruch der modernen Nordischen Kombination. Seefeld hat sich getraut, das neue Format zu testen!", schwärmt Werner Ginther noch heute. Zuvor hatte er Überzeugungsarbeit geleistet und als Ehrenamtlicher viele Stunden investiert. „Die ersten Versuche machten wir im Alpencup mit einer Küchenuhr", erinnert sich der Außerferner, inzwischen 81 Jahre alt.

Seit dem Winter 1978/79 fungierte Ginther, der eigentlich Gendarmeriebeamter war, mehrere Jahre lang als Koordinator und wickelte den Alpencup nach der neuen Gundersen-Methode ab. „Ich sehe mich als Geburtshelfer des neuen Formats", sagte Ginther. Die Idee ging auf den FIS-Funktionär Gunder Gundersen zurück, der den Abwärtstrend der Kombination stoppen wollte.

Heute ist die Methode unumstritten und hat im Langlauf („Jagdstart") und im Biathlon („Verfolgung") Nachahmer. Als Dankeschön wurde Ginther, der Langzeitmitglied beim SC Breitenwang ist, von der FIS mit dem „Honorary Member Nord. Combined" mit Diplom ausgezeichnet. (ben)