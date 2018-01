Von Alex Gruber

Innsbruck — Vor dem Auswärtsspiel in Linz hatte Haie-Coach Rob Pallin einmal mehr explizit vor Corey Locke gewarnt. Dass man dem besten Assistgeber der Oberösterreicher mit seinem feinen Händchen nicht zu viel Zeit geben darf — das 1:0 für die Stahlstädter bereitete natürlich Locke mit seiner 35. Tor-Vorlage vor.

Die Innsbrucker bestätigten in der Folge, was man auch schon in den Heimspielen gesehen hat. Kurioserweise gab es in Unterzahl durch Morten Poulsen und Andrew Yogan die besten Möglichkeiten, Linz-Goalie Ouzas war aber zur Stelle. Und in einem weiteren Unterzahl-Spiel mussten die Haie kurz vor Ende des ersten Abschnitts den zweiten Gegentreffer hinnehmen.

Im Mitteldrittel blieb auf beiden Seiten ein Torerfolg aus, Philipp Lindner hatte den Anschlusstreffer für die Tiroler, die besser im Spiel waren, am Schläger. Mit dem frühen 3:0 für Linz durch Brian Lebler, mit 33 Volltreffern ganz klar bester Torschütze der Liga, war der Fall erledigt. Der Tabellenzweite ließ nichts mehr anbrennen, legte noch einen weiteren Treffer nach. Spielmacher Andrew Clark sorgte mit seinem Ehrentreffer 25 Sekunden vor Schluss aber zumindest dafür, dass die Haie nicht zum zweiten Mal in dieser Saison (0:1 in Bozen am 19.11.) ohne einen eigenen Treffer blieben.

Gelegenheit zur Revanche bietet sich ja schon am Sonntag in der letzten Runde des Grunddurchgangs in der Tiwag-Arena. Nach einem Fight am gestrigen Abend, dem zweiten in dieser Saison, ist HCI-Verteidiger Florian Pedevilla laut neuem Regulativ für dieses „Rückspiel" gesperrt. Weil Dornbirn am Freitag beim KAC gewann, ist Platz vier und ein Bounspunkt für die Pick-Round aber immer noch möglich.

Play-off-Kampf: Im Rennen um die Top sechs ist neben Dornbirn auch das vormalige Tabellenschlusslicht aus Bozen vor dem letzten Match in Graz im Rennen. Die besten Karten hält freilich Zagreb nach einem hart erkämpften 3:2-Penalty-Erfolg am Freitag in Fehervar. Mit einem Auswärtssieg in Znojmo sind die Kroaten als sechstes Team oben dabei.