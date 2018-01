Von Alex Gruber

Innsbruck – Wie schon so oft in dieser Saison haben die Haie auch beim Sieg über Linz durch den Ausgleich von Andrew Clark (60.) einen Rückstand gedreht. „Dieses Team ist so eng miteinander verbunden, hat einen starken Willen und große Charaktere“, lobt Headcoach Rob Pallin. Der Sieg hat zwar nicht mehr Rang vier gebracht, aber Linz dafür Platz zwei und zwei Bonuspunkte für die Zwischenrunde (siehe Tabelle) gekostet. Die Haie haben sich zum zweiten Mal in Serie den leidigen Umweg über die Qualifikationsrunde, in dem die letzten beiden Play-off-Plätze ausgespielt werden, erspart.

71 Punkte holten die Haie in den 44 Partien des Grunddurchgangs – kaum zu glauben. Nach 66 in der Vorsaison setzten die Innsbrucker dank einer starken zweiten Saisonhälfte bei 25 Siegen noch einen drauf. „Wenn wir vor zwei Jahren betrunken in einer Bar gesessen wären und ich dir gesagt hätte, dass wir 2017/18 71 Punkte holen, hättest du mich ausgelacht“, lachte Pallin – natürlich stocknüchtern – ins Telefon. Was in den letzten eineinhalb Jahren im Haifischbecken passiert ist, erklären die vollen Ränge.

146 Tore schossen die Haie: Gleichauf mit Wien und hinter Salzburg (158) und Linz (155) produzierte die Offensive rund um die Topscorer Mitch Wahl, Andrew Clark, Andrew Yogan, John Lammers, Tyler Spur­geon (Pallin: „Der beste Kapitän der Liga“) und Hunter Bishop nach Noten. Zudem blieb man bei vier Penaltyschießen in Serie siegreich – ein Schachzug war dabei mitentscheidend ...

3Linien haben sich gefunden. Nach einem schweren November beorderte Pallin Mitch Wahl in die dritte Linie zu Ondrej Sedivy, der dadurch erwachte. „Wir haben das erst­e Spiel in Znojmo in dieser Formation zwar noch verloren, aber drei ausbalancierte Linien gefunden. Und wir haben nach einem schwächeren zweiten Quartal auch die Teams aus den Top sechs geschlagen“, hält Pallin fest.

20 Gegentore kassierten die Haie im Vergleich zur Vorsaison weniger, weil im Laufe der Zeit „alle Verantwortung für die Defensive übernommen haben“, wie Pallin notiert. Das gleichberechtigte Torhütergespann mit Patrik Nechvatal und Rene Swette hatt natürlich auch Anteil daran, wenngleich der 51-jährige Amerikaner fordert: „Sie müssen sich noch steigern.“

10Spiele stehen ab Freitag in der Platzierungsrunde an, die Top drei dürfen im Anschluss den Play-off-Gegner aus den Plätzen 5 bis 8 wählen. Ziel der Haie? „Wir wollen fünf Spiele gewinnen“, sagt Pallin: „Es geht um die Vorbereitung fürs Play-off. Ich mache mir keine großen Gedanken über den Gegner: Wir fürchten uns vor niemandem.“