Von Alex Gruber

Innsbruck – „Du bist nur so gut, wie deine dritte Linie ist“, hat Haie-Coach Rob Pallin im Laufe dieser Saison nicht nur einmal diktiert. Und der Schachzug, eine Reihe mit Mitch Wahl (USA), Ondrej Sedivy (TCH) und Eigengewächs Fabio Schramm zu kreieren, stellte sich bei der vorzeitigen Qualifikation fürs Play-off als ein goldener heraus.

Neben den beiden Legionären hat auch Schramm, der im Sommer schon seinen Abschied nach Lustenau kolportierte, neue Freude im Haifischbecken gefunden. „Ich bekomme das Vertrauen vom Trainer, mache meine Punkte. Natürlich habe ich mir das schon früher erhofft“, erklärt Schramm, der sich in der Liga als „kleine Kopie“ von Wiens Rafael Rotter mit ausgefuchstem Spiel nicht nur Freunde macht. „Ich bin ja klein und muss mich wehren. Angst hab­e ich keine, was soll schon passieren?“, grinst der 23-jährige Innsbrucker (175 cm/70 kg) schelmisch vor den kommenden Aufgaben in der Platzierungsrunde.

Die neugewonnenen Einsatzzeiten will er weiter positiv interpretieren, zehn Scorerpunkte (5 Tore/5 Assists) hat er schon beigesteuert, in Sachen Plus-Minus-Statistik steht nach 30 absolvierten Partien eine ansprechende Zahl (+5). Auch der Zuspruch von den Tribünen freut Lokalmatador Schramm: „Die Halle ist fast immer voll. Das geht in die richtige Richtung.“ Nur auf eine neuerliche Verletzungs- oder Krankheitspause hat er freilich überhaupt keine Lust. Zumal das Ziel mit der Mannschaft ein ehrgeiziges bleibt: „Wir wollen in die Top vier, dann hätten wir im Play-off-Viertelfinale Heimrecht.“

In Salzburg wird Schramm morgen wieder auf Mario Huber treffen. Der 21-Jährige war nach starker Vorsaison ja nicht in Innsbruck zu halten, war alle 44 Partien im Einsatz und steuerte im Grunddurchgang für die Bullen in der dritten Angriffsreihe 22 Scorer­punkte (11 Tore/11 Assists) bei. Ein Tor gegen die Haie war ebenso dabei wie ein Fight gegen Flo Pedevilla. Teamspieler Huber hat sich mit Gardemaß (188 cm/84 kg) bei den Bullen vorstellig gemacht: „Ich schaue sehr gut auf meinen Körper und achte auf die Ernährung“, regiert bei „Super-Mario“ eine neue Leichtigkeit des Seins. Das Ziel für die Pick-Round erklärt sich auf Rang zwei und nach starker zweiter Saisonhälfte von selbst: „Wir wollen Erster werden.“

Lobende Worte für seinen starken Ex-Klub hat Edeltechniker Huber vor dem fünften Saisonduell (bislang je zwei Siege und zwei Niederlagen) auch übrig: „Mich freut’s für Innsbruck, die alten Kollegen und den Trainer. Rob macht einen guten Job.“ In Salzburg weht unter Coach Greg Poss ein anderer Wind.