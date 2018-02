Von Benjamin Kiechl

Schwaz – Vor wenigen Tagen noch beim Handball-EM-Finale in Zagreb, heute beim Cup-Achtelfinale in Schwaz. Handball-Tirol-Trainer Raul Alonso „tanzt“ gewissermaßen auf beiden Hochzeiten. Nach dem Titel-Jubel (29:23-Finalsieg der Spanier gegen Schweden) würde der Iberer gerne auch heute (19 Uhr/Osthalle Schwaz) die Faust ballen. Der Viertelfinaleinzug ist das große Ziel, wenn es im ÖHB-Cup zuhause zum Duell mit dem HC Fivers Margareten kommt.

Anleihe nehmen will Alonso am Europameister und der „offenen, aktiven Deckung“ seiner Iberer. Damit soll im Frühjahr der Weg zurück auf die Erfolgsspur führen. Nach dem turbulenten Herbst mit vermeidbaren Niederlagen gegen die Nachzügler Bruck, Graz und Ferlach soll für Perfektionist Alonso im Frühling vieles besser werden.

„Wir nehmen den Cup sehr ernst“, betonte Kapitän Alexander Wanitschek, der sich vor dem amtierenden Pokalsieger nicht verstecken will. „Wir wollen unbedingt ins Final Four, dafür müssen wir große Gegner aus dem Weg räumen. Wenn du den Pokal gewinnen willst, musst du die Fivers ohnehin bezwingen.“ Siebenmal durften die Fivers bislang bereits den Pokal in die Höhe stemmen. Seit 2009 kam der Cupsieger also fast immer aus Wien. Bei Sparkasse Schwaz erinnert man sich aber gerne an das Jahr 2011 zurück, als die Wiener im Halbfinale bezwungen wurden und man dann selbst den bisher einzigen Titel holen konnte.

Auf Vorbereitungsspiele hat man in der Winterpause bewusst verzichtet, so werden die Fivers zum Härtetest: „Ein Sieg gegen die sie würde uns einen enormen Schub fürs Play-off geben, immerhin treffen wir auf den Hauptrunden-Sieger der HLA. Wir sind heiß auf diese Partie und hoffen auf tolle Unterstützung in der Osthalle, dann ist ein Erfolg drin“, sagte Wanitschek.

Sein Comeback geben wird der dänische Spielmacher Matias Helt Jepsen, der nach einem Bruch des Mittelfußknochens seit Mitte Oktober ausgefallen war. Der 29-Jährige konnte die Vorbereitung – zuletzt gab es Koordinations- und Kraftübungen im Fitnessstudio – beschwerdefrei absolvieren und brennt auf seine Rückkehr.

Mit der Erfahrung von zwei EM-Spielen für das österreichische Handball-Nationalteam streift sich Thomas Kandolf wieder das Schwaz-Dress über. Wer gegen die Besten Europas zum Torerfolg kommt, der wittert auch gegen die Fivers seine Chance. Nach dem Cup-Aus im Vorjahr in der „Hölle“, der Heimstätte der Fivers in der Hollgasse, wollen die Schwazer diesmal mit Heimvorteil zurückschlagen.