Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Nach dem Auftakt in die Pick-Round der Erste Bank Eishockey Liga, der für die Haie in einer 1:4-Niederlage in Salzburg mündete, bilanzierte Headcoach Rob Pallin mit gemischten Gefühlen:

Einerseits sind die Salzburger das aktuell wohl formstärkste Team der Liga, andererseits wäre – vor allem im Mitteldrittel – deutlich mehr für die Tiroler drinnen gewesen. So honorierte der US-Amerikaner zwar die Leistung der „besten Mannschaft der Liga“, meinte aber auch: „Es war kein Spiel, das ein 1:4 verdient hatte. Wir hatten vor allem im zweiten Drittel gute Momente. Wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen, wird es eine ganz andere Partie.“ Aber so sei es nun einmal im Sport. Vor allem in einer Liga, in der die sportliche Luft an der Spitze ziemlich dünn wird.

Doch in der Pick-Round ist es nicht anders als im Grunddurchgang: Es geht Schlag auf Schlag. Schon heute (17.30 Uhr) haben die Haie die nächste Chance auf einen „Dreier“: Mit den Capitals türmt sich allerdings ein Riese vor den Tirolern auf. „Gegen Wien startet alles wieder bei null“, erklärt Verteidiger Jeremie Blain, der sich im Laufe der Saison zu einem der besten Abwehrspieler der Liga entwickelt hat.

Im Grunddurchgang hatte es ja zwei Heimniederlagen gegen die Wiener gesetzt, dafür konnten die Tiroler das bisher letzte Duell am 20. Dezember in der Albert-Schultz-Halle mit 3:1 für sich entscheiden. Und die Vorjahres-Erinnerungen an das klare Viertelfinal-Aus gegen den späteren Titelträger sind auch noch präsent.

„Über die Qualitäten der Capitals braucht man nicht viel zu sprechen“, meint deshalb Youngster Lukas Bär. Doch auch Wien-Coach Serge Aubin warnte: „Die Haie sind offensiv bissig, enorm gefährlich und haben es einigen Teams schon schwergemacht.“

Schwer wog am Freitag auch der Ausfall von Haie-Angreifer Morten Poulsen. Wegen der Geburt seines ersten Sohnes verpasste der Däne das Gastspiel in Salzburg. Heute soll er in den Kader zurückkehren. „Morten ist wichtig für uns, er gibt uns Energie“, freut sich Pallin.