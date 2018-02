Von Alex Gruber

Innsbruck – „Es war ein hartes Wochenende. Aber wir haben auch gegen die beiden besten Teams in der Liga gespielt“, atmete Haie-Coach Rob Pallin nach den beiden Niederlagen gegen die Vienna Capitals (4:6) und Salzburg (1:4) tief durch. Zehn Gegentreffer sind entschieden zu viel. „Wir haben vom Torhüter aus gegen Wien nicht ins Spiel gefunden“, wusste Pallin, wie der 0:5-Rückstand zustande kam: „Danach haben wir ihnen aber noch vier Tore geschossen.“

Das war einerseits der intakten Moral, andererseits vielleicht auch der Wiener Nachlässigkeit zu verdanken. Hätte beispielsweise Lukas Bär im ersten Drittel statt die Kreuzlatte zum 1:1 getroffen, wäre aber womöglich auch im Spiel gegen den Meister alles möglich gewesen. Allerdings räumte Pallin, auf Englisch, zwei fehlende Attribute ein: Der 51-jährige amerikanische Headcoach vermisst an einigen Ecken und Enden am Eis jene „urgency“ und „determination“, die die Haie am Weg zur vorzeitigen Play-off-Qualifikation ausgezeichnet haben. Gemeint ist die Eindringlichkeit/Inständigkei­t und Entschlossenheit des eigenen Handelns: „Wenn du gegen Wien nicht physisch dagegenhältst, wird es schwer.“ Richtig hart wurde es im Finish, als unter anderem HCI-Angreifer Mitch Wahl wieder sein Kämpferherz im Faustkampf mit Rya­n McKiernan offenbarte. Die brachte dem Amerikaner zwar Szenenapplaus, allerdings auch die zweite Spieldauerdisziplinarstrafe in dieser Saison und somit eine Sperre für das Heimspiel gegen Zagreb (Donnerstag, 19.15 Uhr) ein. „Dieses Spiel müssen wir gewinnen“, weiß Pallin im Kampf um Platz vier gegen den KAC (zwei Punkte voran) und die ebenfalls noch punktelosen Kroaten.

Der Weg zum Gewinnen gegen die Topteams führt im Haifischbecken unweigerlich auch zu einem Blick auf den Kasten. Patrik Nechvatal räumte gegen die Capitals nach dem fünften Gegentreffer und 27 Minuten entnervt das Feld. Der 25-jährige Tscheche kämpft am Eis mit einer Krise, während Freundin Suzanna beim Match gegen die Caps zeitgleich in der Bar der Tiwag-Arena fleißig servierte. Das gibt dem Spiel auch eine menschliche Note. Der Leistungsdruck bleibt freilich gnadenlos.

Den Kampf um die Nummer eins hat Routinier Rene Swette momentan für sich entschieden. Die Haie müssen sich nach der harten Landung in der Pick-Round im Kollektiv wieder finden. „Platz vier bleibt das realistische Ziel. Und dafür müssen wir alles investieren“, führt Norbert Ried seitens des HCI-Vorstandes aus.