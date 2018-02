Oberndorf – Markus „Mäx“ Stöckl brettert seit gut 20 Jahren über die steilsten Hänge rund um den Globus: Der 43-jährige Oberndorfer stellte 2007 den Geschwindigkeits-Weltrekord für Serien-Mountainbikes mit 210,4 km/h auf Schnee in den chilenischen Anden auf. Und auch auf Schotterpisten ist Stöckl nicht zu schlagen. Ende 2016 erreichte er mit einem Serien-Mountainbike in der Atacama-Wüste 167,6 km/h. Sein jüngstes Projekt: die Streif. Im Rahmen des vergangenen Hahnenkammrennens raste er mit 106 km/h Höchstgeschwindigkeit und Spikereifen die Abfahrt in Kitzbühel hinunter. Die TT bat den Extremsportler zum Gespräch.

Herr Stöckl, wie kamen Sie auf die Idee, die Streif mit dem Mountainbike zu bezwingen?

Markus Stöckl: Die Idee dazu hatte ich schon vor circa 15 Jahren, also seitdem ich für die Firma Red Bull arbeitstechnisch beim Hahnenkammrennen mit dabei bin. Wenn man so viel Zeit an der Strecke verbringt, dann denkst du dir irgendwann: Da selber runter­zufahren wäre nicht uncool. Und da ich kein Skifahrer, sondern ein Radfahrer bin, wollte ich das natürlich mit dem Mountainbike machen. Aber es hat geheißen: Nein, die Streif gehört zu den härtesten Skiabfahrten der Welt, da haben Radfahrer nichts verloren. Doch im Sommer letzten Jahres ist die Firma Red Bull, mit der ich schon ewig zusammenarbeite, auf mich zurückgekommen und hat mich gefragt, ob ich noch Interesse an der Idee hätte. Und ich sagte: Ja klar! Wir haben uns dann dazu entschlossen, die Sache durchzuziehen, vorausgesetzt, die Piste ist eisig und hart genug und der Kitzbüheler Ski­club kommt mit seiner Arbeit gut voran. Wir haben dann drei Tage bekommen, um zu trainieren, immer eine Stunde in der Früh, damit wir den Skiclub so wenig wie möglich von seiner Arbeit abhalten.

Wie viele Probeläufe hatten Sie vor dem finalen Ritt? Stöckl: Es waren insgesamt sieben Läufe, wobei geplant war, dass der letzte der schnellste sein soll. Ich bin aber gestürzt, sodass der sechste Lauf mit 3,06 Minuten der schnellste war. Wäre das nicht passiert, wäre ich sicher unter drei Minuten ins Ziel gefahren.

Ein Sturz auf der Streif ist eine schreckliche Vorstellung. Stöckl: Es war gar nicht so schlimm. Viel konnte auch gar nicht passieren, weil die Piste in perfektem Zustand war, alle Sicherheitsmaßnahmen sowie alle Netze und Prallmatten installiert waren. Die mentale Belastung war für mich daher auch nicht extrem groß, da die Möglichkeit einer schweren Verletzung sehr gering war. Das ist bei Downhill-Mountainbike-Rennen anders. Da fährt man zwar nur halb so schnell, dafür oft quer durch den Wald, wo die Gefahr besteht, mit 60 km/h gegen einen Baum zu prallen.

Welche Projekte haben Sie dann mental herausgefordert?

Stöckl: Die Fahrt über Schnee in Chile 2007 war eine der härtesten Herausforderungen, an die ich mich erinnern kann. Unter den damaligen Umständen würde ich das heute nicht mehr machen.

Was war passiert?

Stöckl: Ich stand oben am Gipfel und plötzlich beschlug mein Visier. Ich fragte einen Freund, der bei mir war, ob er mir ein Anti-Beschlag-Gel geben könn­e, das hatte er fast immer dabei. Aber dieses Mal hatte er es unten vergessen. Es zu holen, hätte zweieinhalb Stunden gedauert. So viel Zeit hatte ich nicht, weil der Schnee schon sehr weich war. Ich wollte die Fahrt unbedingt machen, weil wir am nächsten Tag wieder für einen Auftrag nach San Diego mussten und es daher meine letzte Chance war. Ich habe also die Luft angehalten und bin losgefahren. Als ich dann das steilste Stück hinter mir hatte, habe ich ausgeatmet und mein ganzes Visier hat wieder beschlagen. Ich konnte absolut nichts sehen und hatte aber eine Geschwindigkeit von ungefähr 200 km/h drauf. Das war echt ein Schreckmoment. Ich habe dann wieder tief eingeatmet und dann konnte ich wieder etwas sehen. Wenn ich an diese Situation zurückdenke, muss ich sagen, dass ich es heute nicht mehr machen würde. Damals hatte ich keine Kinder, aber heute schon. Meine Tochter und mein Sohn haben mein Leben verändert. Für sie würde ich auf so eine Einlage gerne verzichten. Heute muss ich ein gutes Gefühl haben, bevor ich mich einen Hang hinunterstürze.

Apropos gutes Gefühl: Was bedeutet Geschwindigkeit für Sie?

Stöckl: Geschwindigkeit gehört zu meinem Leben dazu. Speed gibt mir innere Ruhe. Wenn ich nicht ab und zu Extremsituationen erlebe, dann bin ich weniger belastbar.

Sind Sie in einer gewissen Art und Weise ein Getriebener? Stöckl: Viele Leute behaupten das.

Waren Sie als Kind auch schon extrem?

Stöckl (lacht): Nein, überhaupt nicht. Ich konnte, bis ich sechs oder sieben Jahre alt war, nicht einmal Rad fahren oder schwimmen. Die Abenteuerlust habe ich mir wohl für später aufgehoben.

Das Interview führte Miriam Hotter