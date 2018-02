Von Alois Moser

Kundl, Hohenems – Mit klaren Ergebnissen endeten die ersten Spiele des Eliteliga-Halbfinales: Kundl fertigte Kufstein mit 8:3 ab, während Silz bei Hohenems ein 1:7 kassierte. Am Freitag stehen die wegweisenden zweiten Spiele der „Best of five“-Serien an – entschieden ist aber noch nichts, darin sind sich alle Beteiligten einig.

„Wir haben eine super Partie abgeliefert, so wie es sein soll: schnell, zweikampfstark und diszipliniert“, lobte Kundls Obmann Gerhard Maier seine Schützlinge. Der Kantersieg im Derby war natürlich Genugtuung: „Wir haben sie mit einer ordentlichen Packung zurück nach Kufstein geschickt.“ Dass Kundl klar besser gewesen sei, gab auch Kufsteins Obmann Gerhard Wilhelm zu. Aber: „Die Niederlage war nach dem Spiel schon abgehakt.“ Die Statistik spreche trotz Auftaktniederlage für die Kufsteiner: „Kundl hat in den Play-offs noch nie eine Serie gegen uns gewinnen können.“

Wie Kufstein habe auch Silz es verabsäumt, die eigenen Chancen gegen Hohenems zu nutzen, erzählt Obmann Erwin Althaller: „Wir hätten im ersten Drittel schon 3:0 führen müssen. Aber Hohenems ist eine super Mannschaft, da wird man sofort bestraft.“ Auch für Silz ist ein Heimsieg am Freitag das Gebot der Stunde: „Sonst sind wir unter Zugzwang.“ Trotz der klaren Niederlage im Ländle will man wieder Gas geben: „Wir fürchten uns nicht. Wir werden auf Angriff spielen.“