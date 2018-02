Innsbruck – Es kann nur einen geben und der heißt Kami­l Stoch. Der Skisprung-Star aus Polen geht als Top-Favorit in die Olympischen Bewerbe – mit seinem Trainer Stefan Horngacher. Seit der Wörgler die Fahne bei den Polen schwingt, setzte der 30-jährige Olympia-Titelverteidiger wieder zu außergewöhnlichen Höhenflügen an und reiste als Weltcupführender, Tournee-Grand-Slam-Sieger und Skiflug-Weltmeister nach Pyeongchang. Der 48-jährige Horngacher verrät, was Stoch so stark macht und welche Probleme er mit Olympia hat.

Wie wollen Sie Ihren Stoch zum Olympiasieg führen?

Horngacher: Er ist ein Sportler, der den Tunnelblick bekommt. Ich habe ihm gesagt, er solle hinfahren, genießen und schauen, was passiert. Von den vergangenen Winterspielen hat er durch seinen Doppelsieg ohnehin nichts mitbekommen.

Sie haben gesagt, er solle die Spiele genießen?

Horngacher: Campingurlaub kann man auch genießen (lacht). Bei Olympia muss man seine Ansprüche ganz nach unten schrauben. Du weißt nicht genau, was dich erwartet. Ob beim Essen oder bei der Organisation – es kann sein, dass du stundenlang herumstehst, bis einmal ein Bus kommt. Das ist typisch Olympia. Speziell in den asiatischen Ländern ist meine Erfahrung, dass es für jeden Bereich einen Mann gibt. Und der macht nur das eine. Und weiß nicht, was sein Nebenmann macht, und muss dann erst einen anderen fragen.

Sind Sie sich sicher, dass er die Spiele genießen wird?

Horngacher: Natürlich wird er Vollgas geben, das ist klar. Aber wahrscheinlich wird er ab und zu ins zweite Glied zurücktreten und sagen: Jetzt schauen wir mal, was so passiert. Und dann geht er wieder in seinen Modus. Das könnte ihm extrem helfen, dass er von der Dauerspannung runterkommt. Das ist gut für Groß­ereignisse!

Seine Konstanz sticht ins Auge. Was liegt dem zugrunde?

Horngacher: Kamil hatte vergangenes Jahr große Leistungsschwankungen. Damit sein System stabiler wird, haben wir im Sommer den Hebel im physiologischen Bereich und bei der Sprungtechnik angesetzt. Das ist gut gelungen. Es kostet ihn jetzt weniger Energie, extrem gute Sprünge zu machen. Früher hat er sich immer mit maximalem Energieaufwand auf eine höchste Ebene geschraubt. Die hat er eine Zeit lang gehalten, aber dann ging ihm irgendwann die Kraft aus, er fiel ab und musste wieder Schwung holen.

War das kein schwieriges Unterfangen bei dem Hype um seine Person nach dem Tourneesieg 2017?

Horngacher: Es waren brutal viele Anfragen, aber wir haben versucht, das zu filtern. Im Nachhinein waren auch ein, zwei Sachen zu viel. Das weiß er selbst. Denn er befand sich körperlich einen Monat lang im Tief. Aber wir haben das relativ schnell behoben.

Hat er eingesehen, auch einmal Nein sagen zu müssen?

Horngacher: Er ist total einsichtig. Wenn ich ihm sage: „Das war ein Mist“, dann entschuldigt er sich fast und macht es anders. Diesbezüglich ist Fingerspitzengefühl gefragt. Gewisse Dinge wie etwa Sponsorentermine sind zu bedienen. Aber man muss schauen, dass es nicht überhandnimmt. Denn dadurch wird der Tagesablauf verändert und am nächsten Tag ist ein Training sinnlos. Wir haben Regeln eingeführt.

Wie wichtig sind die?

Horngacher: Im Team ist das extrem wichtig, darauf lege ich Wert. Es ist mir egal, um wen es sich handelt. Wenn einer einen Fehler macht, dann spreche ich das an und sage: „So muss es laufen, sonst gibt es Konsequenzen.“

Wie sehen die aus?

Horngacher: Mannschaftskassa haben wir keine. Aber ich hatte bisher auch noch mit keinem Profisportler solche Probleme, dass ich Strafen ausschreiben musste.

Es heißt, die Polen seien diesbezüglich ehrfürchtig.

Horngacher: Sie sind es gewohnt, im Team Regeln zu befolgen. Da ist keiner, der sagt: „Das interessiert mich nicht, ich möchte das so machen.“ Bei anderen Nationen hat es geheißen: „Kann ich zehn Minuten früher oder später zur Schanze fahren?“ Schlussendlich haben wir sieben Taxis bestellt. Das gibt es bei uns nicht.

Ist das das System Horn­gacher?

Horngacher: Nein, bei den Polen gab es nie Extrawürste.

Trotzdem gab es meistens nur einen herausragenden Springer. Ihre anderen Springer sind aber auch stark.

Horngacher: Mein Konzept ist: Ich brauche ein starkes Team, nicht nur einen Superstar, der alles gewinnt, und die anderen scheiden aus. Das wäre mir als Trainer einfach zu blöd. Einen Superstar zu trainieren ist nicht schwer. Den brauchst du nur zu führen. Die große Traineraufgabe ist es, mehrere Leute heranzuführen oder jüngere hochzuführen.

Haben Sie sich mit einem Trainingslager in Pyeongchang auf die Spiele eingestimmt?

Horngacher: Wir hatten das eingeplant, aber nach dem Weltcup 2017 abgeblasen. Wir haben uns dafür auf einen Campingurlaub eingestellt. Olympia ist ein Camping- und kein Luxusausflug.

Warum?

Horngacher: Das ist doch bei allen Olympischen Spielen so. Wenn du im Weltcup bist, dann steigst du im Hotel ab. In Sotschi (Winterspiele 2014, Anm.) habe ich mir das Zimmer geteilt: Wir hatten zwei Betten, einen Stuhl und ein Nachtkästchen, Schrank gab es keinen. Und da bist du zwei Wochen.

Kommen bei Ihnen noch olympische Gefühle auf?

Horngacher: Das olympische Gefühl ist immer noch da, das begleitet dich über das ganze Jahr. Es zeigt, dass Olympische Spiele immer noch etwas Besonderes sind. Man fährt ja nicht zu Olympischen Spielen, um schön zu wohnen, sondern um Sport zu machen. Und die Schanzen in Pyeongchang sind picobello. Sie haben eine gute Anlaufspur und Windnetze. Sie haben alles für einen guten Bewerb geschaffen, das ist das Entscheidende.

Trotzdem hört sich das Ganze bei Ihnen nicht so erstrebenswert an.

Horngacher: Wir konnten im Vorfeld nicht viel planen, weil du die Situationen vor Ort nicht kennst. Du musst kämpfen, dass du deine Serviceleute mitnehmen kannst.

Wie sehen Sie die Entwicklung Olympischer Spiele?

Horngacher: Es spricht ja für sich, was passiert. Warum sagt Innsbruck ab? Warum sagt Oslo ab? Warum sagt München ab? Mehr sage ich dazu nicht. Es ist schwierig geworden. Die Spiele kosten viel Geld und der Nutzen für die Bevölkerung ist relativ gering. Das Geld fließt eben nicht immer dahin, wo es gebraucht wird. Deswegen sind auch so viele dagegen.

Das Gespräch führte Susann Frank