Von Benjamin Kiechl

Schwaz – „Ein Tag wie jeder andere, ich bin um 19.30 Uhr in der Halle.“ An Raúl Alonso, Trainer von Sparkasse Schwaz Handball Tirol, geht der Fasching spurlos vorüber. Während so manche noch mit den Nachwehen des „Unsinnigen Donnerstags“, des traditionellen Fasnachts-Höhepunkts in Schwaz, zu kämpfen haben, blieb der Spanier fokussiert – um nicht zu sagen in seiner Wohnung in der Altstadt eingeigelt. „Wenn ich mir das Video unseres Gegners Bruck ansehe, werde ich wohl den Fernseher etwas lauter drehen müssen“, meinte er trocken. Das Spiel gegen die Steirer sei viel zu ernst, um die Auf­gabe auf die leichte Schulter zu nehmen. Anders gesagt: Jetzt ist Schluss mit lustig.

Im Herbst nahm auswärts in Bruck der Negativlauf der Schwazer seinen Anfang. Bei der peinlichen 26:32-Niederlage gegen den Nachzügler in der Handball Liga Austria verletzte sich Spielmacher Matia­s Helt Jepsen schwer. Der 29-jährige Däne fiel mit einem Mittelfußbruch für den Grunddurchgang aus. Alonso: „Diese Niederlage hat damals extrem weh getan. Man hat uns auf dem falschen Fuß erwischt.“

Mit der Niederlage im Cup-Achtelfinale gegen die Fivers („Das ist kein Gegner zum Warmspielen, wir haben noch nicht den Rhythmus gefunden“) begann das neue Jahr nicht optimal – umso mehr braucht es heute einen vollen Erfolg. „Wir haben uns in der Winterpause Ziel­e gesteckt. Wir wollen ohne Niederlage ins Viertelfinale“, erklärte Michael Miskovez die von Coach Alonso geplante Stoßrichtung. Der 20-jährige Niederösterreicher ist so wie Sebastian Spendier einer der „Profiteure“ von Jepsens Verletzung – sie sind nun echte Alternativen. „Beide haben ihre Chance gut genützt“, sagt Alonso.

Mit der Rückkehr von Jepsen ergeben sich in der Offensive mehr Möglichkeiten, oder wie Alonso meint: „Es freut mich, dass Matias zurück ist und seinen Beruf wieder ausüben kann.“ Fehlen wird hingegen Josef Steiger, der sich eine Auszeit nimmt, um sein Medizin-Studium zu forcieren. Schwaz nimmt in die HLA-Qualirunde – ebenso wie Linz – acht Bonus­punkte aus der Hauptrunde mit. Bruck hat nur vier Zähler.

Das Bundesliga-Team von medalp Innsbruck startet morgen (17.30/Landessportcenter) gegen Tabellenführer Bärnbach ins untere Play-off.