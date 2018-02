Kufstein, Silz – Den Kundler Krokodilen fehlt in der Eliteliga nur noch ein Sieg für den Finaleinzug. Patrick Hagler und Co. gewannen das zweite Halbfinale in Kufstein gestern mit 5:4 und stellten in der Best-of-five-Serie auf 2:0. Die Kundler präsentierten sich dabei als das effektivere Team. Den 1:1-Ausgleich in der Serie schaffte dagegen Silz dank eines 3:2-Heimerfolgs gegen Hohenems. Der entscheidende Treffer gelang Dominik Pfiffer (53. Minute).

In der Sky Alps Hockey League freut sich Kitzbühel indes auf einen Heim-Doppelpack: Heute (20 Uhr) gegen die Red Bull Juniors, morgen (18 Uhr) gegen Lustenau. (a.m.)