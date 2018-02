Von Alex Gruber

Innsbruck – Das Leben ist kein langer ruhiger Fluss. Besonders in einer Eishockeyliga, die sich seit Anfang September (8.9.) über fünf Monate und bereits 47 Runden zieht. Da kann der Pfeil nicht nur steil nach oben zeigen. Insofern ist die aktuell­e Mini-­Krise der Innsbrucker Haie nach drei Niederlagen in der Platzierungsrunde gegen Zagreb (3:5), Wien (4:6) und Salzburg (1:4) gewissermaßen verständlich. Zumal die Haie zuvor im Grunddurchgang von 22 Spielen nur sechs verloren haben.

„Ich habe die Jungs im Dezember und Jänner sehr hart rangenommen. Deswegen kann ich nicht zu kritisch sein“, versucht Headcoach Rob Pallin mit Augenmaß über die Haie zu walten, um dennoch klar anzumerken: „Wir können nicht in jedem Match vier Tore zulassen. Und wer unter mir spielt, muss mit Leidenschaft agieren“, sah er beim Zagreb-Match einige „blinde“ Passagiere, die dafür gesorgt haben, dass die viert­e Angriffsreihe verstärkt zum Einsatz kam.

„Der Einzug in die Top sechs hat uns viel Kraft gekostet“, bestätigt Flo Pedevilla: „Jedes Team hat ein kleines Loch in der Saison. Wir hatten es im November und haben es jetzt. Der KAC hat sieben Spiele in Serie verloren. Einer schießt sich am Sonntag aus der Sch...-Gasse heraus“, hofft der Haie-Verteidiger auf den Turn-Around in Klagenfurt. „Wir müssen den Reset-Button finden. Es darf ja keiner glauben, dass uns das momentan Spaß macht. Keiner will verlieren, aber wir sind auch nur Menschen“, will Pedevilla keine Krise heraufbeschwören. Die hatten die Haie früher, aber nicht in den letzten beiden Jahren. Im Kampf um Rang vier, für das Heimrecht im Viertelfinale und um Gegnern wie Wien oder Salzburg sicher in der ersten Play-off-Runde auszustellen, können sich die Haie aber nicht mehr viele Schwächephasen leisten.