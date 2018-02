Von Alex Gruber

Innsbruck, Murcia – Das „L“ hat bei Wattens-Routinier Florian Mader natürlich lange nichts mehr mit dem „Übungs“-Führerschein zu tun. Fahrprüfungen, sogar in der Champions League mit der Austria, hat der 35-jährige Schmirner am internationalen Fußball-Rasen im Lauf seiner Karriere schon zur Genüge bestanden. Das „L“ spielt bei Mader diagnostisch leider auf die schmerzhaften Bandscheiben im Bereich der Lendenwirbelsäule an.

Nach Infusionen in der Heimat tastet sich der grünweiße Edelroutinier dieser Tage im Trainingslager in Spanien mit individuellem Programm wieder an erste Einsätze mit der Kugel heran. „Natürlich würde ich bei diesen traumhaften Bedingungen lieber mit der Mannschaft trainieren, aber ich fange langsam an, mich zu steigern und muss von Tag zu Tag schauen“, übt sich der Linksfuß in Geduld. Neben Laufeinheiten bietet die Kraftkammer oder das Schwimmbad in Murcia perfekte Alternativen: „Alles sensationell. Ich hoffe nur, dass sich der Toure (Neuerwerbung, Anm.) nicht fragt, was der alte Mann hier macht“, hat Mader seinen Humor trotz Rekonvaleszenz noch lange nicht verloren.

Das 70-jährige „Altherren“-Zimmer der WSG teilt er mit Pascal Grünwald, der auch 35 Jahre am Buckel hat. Bis zum Saisonstart wird’s für den Mittelfeldstrategen allerdings ein Wettlauf gegen die Zeit, der schwer zu gewinnen ist.

Coach Thomas Silberberger muss deswegen in Spanien ausloten mit welcher Doppelsechs er in die Saison starten will. Die Juve-Leihgaben Roger Tamba M’Pinda und Oumar Toure sind beide erst 19, Kevin Nitzlnader (25) oder der etwas offensiver orientiertere Flo Toplitsch (26) wären auch Alternativen. Morgen steht der erste Probegalopp gegen den chinesischen Super-League-Klub Guizhou Zhicheng auf dem Programm, der weitere Aufschlüsse bringen wird.

Neben Mader tastet sich auch Innenverteidiger Michael Steinlechner bei satten Plusgraden und unter der spanischen Sonne ans Mannschaftstraining heran. Zwei Wochen sind bis zum Frühjahrsauftakt noch Zeit.