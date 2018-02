Von Tobias Waidhofer

St. Johann – „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, sang Udo Jürgens in seinem Gassenhauer. So weit ist der Langlauf-Klassiker Koasalauf noch nicht. Aber auch die 46. Auflage an diesem Wochenende ist aller Ehren wert: Seit seiner Premiere 1973 – damals duellierten sich bereits 1100 Läufer – hat sich die Teilnehmerzahl mehr als verdoppelt.

Auch 2018 werden heute und morgen über 2000 Starter aus 20 Nationen bei einem der größten Volkslangläufe Österreichs erwartet. Doch nicht nur die traditionellen Rennen über 8, 28 und 50 Kilometer warten am Samstag (klassisch­e Technik) und Sonntag (Skating), die Härtesten unter der St. Johanner Sonne werden sich dabei zum zweiten Mal der Kombiwertung K100 stellen. Dabei gilt es an beiden Tagen, die 50-Kilometer-Rennen zu bestreiten.

Die Benchmark hat im vergangenen Jahr Martin Furrer auf den Schnee geknallt, als sich der Schweizer in 4:09,44 Minuten durchsetzen konnte. Der Koasa­lauf zählt außerdem zur Euroloppet-­Serie, welche die größten Volkslangläufe Europas unter einer Wertung vereinigt. Mit dem Ganghoferlauf in der Leutasc­h wartet im März übrigens ein weiterer Stopp in Tirol.

Aber nicht nur die erwachsenen, auch die kleinen Langläufer haben in St. Johann ihren großen Auftritt: Heut­e steigt nämlich der Mini-Koasa. Dabei werden Strecken zwischen 800 Meter und vier Kilometer angeboten.

Auch Petrus scheint mit Gnaden auf den Koasalauf herunterzublicken. Die Prognosen der Wetterfrösche sind gut. Das freut neben Koasa­lauf-Präsident Sigi Joast auch die 300 freiwilligen Helfer, die den Traditions-Lauf erst möglich machen.