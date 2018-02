Bruck – Geschafft! Die letzten Minuten vor der Schlusssirene wurde es noch knapp – aber letztlich hatten die Tiroler das Glück der Tüchtigen. Mit einem 24:23 (15:9)-Auswärtssieg in Bruck startete Sparkasse Schwaz Handball Tirol gestern wunschgemäß in die HLA-Qualirunde, an deren Ende der Viertelfinal-Einzug stehen soll. Die Tiroler nahmen eigentlich von Beginn an das Heft in die Hand und spielten einen Vorsprung heraus – doch dann kam erneut ein Rückfall. Kapitän Alexander Wanitschek war mit sechs Toren der Topscorer. Das Ergebnis passte, die Leistung am Schluss nicht. Beinahe verspielte man einen Sechs-Tore-Vorsprung. Trainer Raul Alonso zog sich nach dem Spiel für eine längere Team-Ansprache in die Kabine zurück.

Heute (17.30 Uhr/Landessportcenter) startet medalp Innsbruck in der Bundesliga ins Frühjahr. Auftaktgegner im unteren Play-off ist mit Tabellenführer Bärnbach/Köflach eine harte Nuss. „Wir können punkten, auch wenn die Steirer leichter Favorit sind“, sagte Herbert Lastowitza, Trainer des aktuellen Schlusslichts. Die Innsbrucker wollen schnellstmöglich das Tabellenende verlassen – die letzten zwei Teams kämpfen in der Relegation gegen den Abstieg. (ben)