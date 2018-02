Von Alex Gruber

Innsbruck – „Es war ein sehr guter Weg, in die Pause zu gehen“, konstatierte HCI-Kapitän Tyler Spurgeon nach dem ersten Sieg in der Platzierungsrunde, der die Haie auch auf Rang vier platzierte. So darf man ein paar ruhige Stunden genießen. Neben Jéré­mie Blain und Sacha Guimond wird es auch Andrew Yogan und Spurgeon nach London ziehen, nach vier trainingsfreien Tagen sammelt Headcoach Rob Pallin am Freitag seine Mannschaft wieder auf dem Eis. Für Spurgeon und Goalie Patrik Nechvátal geht da die Reise in der Olympia-Liga-Pause beim All-Star-Cup der Erste Bank Liga in Bratislava weiter.

Auch Pallin atmet durch. Denn in Klagenfurt saß der 51-jährige Amerikaner sprichwörtlich auf Nadeln. Und zwar weniger wegen des Matchs, sondern viel mehr wegen der Tatsache, dass die Geburt des zweiten Töchterchens unmittelbar bevorsteht. „Ich war sehr nervös. Aber Dora (Gattin, Anm.) hat gesagt, ich kann nach Klagenfurt fahren. Sie hat ein gutes Timing und jetzt freuen wir uns hoffentlich in dieser Woche über die Geburt“, harrt er der Dinge. Seine Cracks haben ihn wieder versöhnt, machten die Drecksarbeit, konzentrierten sich auf die Defensive und setzten vorne die nötigen Nadelstiche: „Alle Mann waren beim Sieg in Klagenfurt an Bord.“ Das Shutout für den starken Goalie René Swette war Produkt der ganzen, disziplinierten Mannschaft.

„Things have changed“ oder wie Spurgeon sagt: „Wir sind hierhergekommen und es ist was gewachsen. Das liegt natürlich auch am großartigen Trainer.“ Seit drei Jahren kurbeln Spurgeon, Hunter Bishop oder John Lammers das Haie-Spiel erfolgreich an. Spielmacher Andrew Clark war ohnehin ein weiterer Glücksgriff und auch einer wie Blain glänzt hinten nach Noten. Die Zeit für erste Vertragsverlängerungen scheint reif. „Es laufen Gespräche. Wir müssen in erster Linie unseren Job erledigen“, erklärt Spurgeon gewohnt professionell. Kommt Zeit, kommt Rat. „Wir werden uns jetzt ein paar Tage erholen. Unser Ziel verlieren wir aber sicher nicht aus den Augen“, ergänzt der 31-jährige Kanadier.

Gegen Linz beginnt’s wieder am 21. Februar. Und bis dahin weiß die Klubführung auch seitens des Hauptsponsors und der finanziellen Möglichkeiten mehr. Zwei vorzeitige Play-off-Einzüge sind wohl ein starkes Zeichen.