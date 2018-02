Pyeongchang – Peter Penz und Georg Fischler, die Gesamt-Dritten des Weltcups, zählen in den zwei Läufen am Mittwoch (12.20 Uhr MEZ) in Pyeongchang/Alpensia zum Favoritenkreis. Nach mehreren Podestplätzen ist das Selbstvertrauen der Tiroler groß. „Unser Ziel ist eine Medaille“, betonte Penz.

Anders als bei Gleirscher hat es beim Doppelsitzer-Duo auf der Olympiabahn bei den internationalen Trainingswochen nicht gleich von Beginn „gefunkt“. Auch im Olympia-Training lief es nicht reibungslos, wie ein Sturz bei mehr als 100 km/h beweist. „Ich bin etwas auf die Schulter gefallen, aber es sollte passen“, maß Penz dem Missgeschick jedoch keine große Bedeutung bei. Die Olympia-Pechvögel von Sotschi - nach Platz drei im ersten Lauf wurden sie nach schwerem Fehler Letzte - setzen auf ihre aktuelle Konstanz, die auch durch perfektes Material ermöglicht wird.

Bedingungen kommen Penz/Fischler entgegen

Die derzeitigen Bahnbedingungen - der Eiskanal präsentiert sich etwas runder als zuletzt - kommen dem Duo entgegen. „Man muss hier aber ab der ersten Kurve extrem fokussiert bleiben und richtig aktiv fahren“, hob Penz hervor. „Wir haben uns gut eingestellt, ich will richtig Gas geben.“

Die zwei deutschen Paare bezeichnete Penz als „Mega-Favoriten“. Die Saison-Dominatoren Toni Eggert/Sascha Benecken sowie die Sotschi-Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt hoben sich zuletzt von der Konkurrenz ab. Weil die Olympiabahn aber sehr „tricky“ sei, hält der zweifache Vize-Weltmeister eine Überraschung für möglich. „Die Deutschen sind grundsätzlich risikobereiter, könnten aber bei Olympia einen Schritt in Richtung sicher gehen und dann sind wir näher dran“, meinte Penz. Die Erfahrungen von Felix Loch, der ja auf Goldkurs liegend im letzten Lauf schwer patzte und auf Platz fünf zurückfiel, sind auch seinen Teamkollegen nicht entgangen.

Für die Medaillen kommen laut dem ÖRV-Duo auch noch einige andere Doppelsitzer infrage. Penz nannte die Letten Andris und Juris Sics, die Dritten von Sotschi, sowie die 2014 viertplatzierten Kanadier Tristan Walker/Justin Snith und US-Amerikaner.

Tragische Szenen von 2014 sind verarbeitet

Mit dem laut Fischler „tragischen“ Abschneiden von 2014 haben die Tiroler abgeschlossen. „Wir waren vor vier Jahren verkopfter als jetzt. Nun haben wir viel Spaß, dass wir vorne mitfahren können“, betonte Penz. Das sei nach der Herzmuskelentzündung und langen Zwangspause seines Partners im Vorjahr keineswegs selbstverständlich. „Deshalb genießen wir es und gehen mit lachendem Gesicht hin.“

Der zweite ÖRV-Schlitten mit den U23-Weltmeistern Thomas Steu und Lorenz Koller fühlt sich bei der Olympia-Premiere nicht unter Druck. „Wir sind nicht die Favoriten, wir können entspannt herangehen“, sagte der Vorarlberger Steu. „Wir wollen zwei konstante Läufe fahren und da sein, wenn jemand patzt.“

Der Tiroler Koller glaubt an das Potenzial des Duos. „Wir sind immer gut mit der Strecke klargekommen und haben die unteren Passagen, wo es drauf ankommt, gut drauf.“ (APA)