Olympia 2018

Aufschwung Hayböcks blieb unbelohnt: ,,War mir echt sicher“

Österreichs Skispringer bleiben in Pyeongchang in den Einzel-Bewerben ohne Medaille. Michael Hayböck fiel auf der Großschanze nach Platz zwei zur Halbzeit in der Entscheidung auf Rang sechs zurück. Gold holte sich wie schon vor vier Jahren in Sotschi der Pole Kamil Stoch.