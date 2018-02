Von Tobias Waidhofer

Burghausen — Eine misslungene Generalprobe verspricht in der Theaterszene eine gelungene Premiere. Ein Aberglaube, den sich auch der FC Wacker zu Herzen nehmen könnte. Denn am Samstag ging das letzte Testspiel vor dem Liga-Auftakt (23.2./20.30 Uhr beim TSV Hartberg) gegen den deutschen Viertligisten Wacker Burghausen mit 0:1 verloren.

„Die Leistung war nicht so schlecht", analysierte Trainer Karl Daxbacher. „Wir waren feldüberlegen und haben aus einem Konter ein Tor kassiert und es nicht geschafft, selbst zu treffen." Gegen die körperlich starken Bayern ging es auf ziemlich tiefem Rasen zur Sache. „Gut, dass wir gespielt haben", meinte Daxbacher im Wissen, dass am Freitag ähnliche Platzverhältnisse auf die Tiroler warten könnten.

Die Startelf am Samstag („Im Großen und Ganzen wird sie ähnlich ausschauen") darf als Signal für den Meisterschaftsstart gewertet werden. Nur auf „zwei, drei Positionen" überlege der Cheftrainer noch. Der zuletzt kränkelnde Matthias Maak konnte 45 Minuten mitwirken, Stefan Rakowitz soll am Montag wieder ins Training einsteigen.

Für Liga-Rivale WSG Wattens geht es dagegen am Sonntag wieder zurück in die Tiroler Kälte. Bei idealen Bedingungen bereitete sich die Silberberger-Truppe zuletzt in Spanien auf den Liga-Auftakt gegen Kapfenberg (23.2./18.30 Uhr) vor. Ein Sonderlob holten sich erneut die beiden Neuzugänge David Schnegg (SC Imst) und Oumar Toure (Juventus) ab. „Sie bereichern uns und klopfen an der Start­elf an", freut sich Trainer Thomas Silberberger.