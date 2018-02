Von Alex Gruber

Innsbruck – „Das ist höhere Gewalt und es gibt weit schlimmere Sachen im Leben. Deswegen müssen wir positiv bleiben“, sprach Wattens-Sportmanager Stefan Köck, ehe er gestern gegen 14.45 Uhr in Valencia in den Bus stieg, um die lange Rückreise nach Wattens anzutreten. Warum in den Bus? Aufgrund des Schneechaos in München konnte die WSG die Rückreise am Samstag nicht antreten, verbrachte eine weitere Nacht in Spanien, ehe alle Versuche, gestern einen Rückflug zu ergattern, in Ergebnislosigkeit geendet waren.

„Wir haben 50 bis 60 Telefonate geführt. Dann haben wir gesagt: ‚Setzen wir uns in den Bus.‘ Dann sind wir mindestens am Montag zu Mittag zuhause“, sprach Köck. Im Wissen, dass die 1700 Kilometer und 16 Stunden lange Fahrt ein gutes Sitzfleisch erfordert.

„Mich müssen sie wahrscheinlich aus dem Bus herausschneiden“, bewies der Bandscheiben-leidgeprüfte Routinier Florian Mader Galgenhumor und übermittelte noch ein paar Fotos von lächelnden Kollegen: „Ich glaube, die wissen nicht, was sie erwartet“, flachste der 35-jährige Schmirner in Richtung von Kapitän Ferdinand Oswald, Milan Jurdik und Co. Für Mader kommt der Saisonauftakt definitiv noch zu früh.

Das Winterwetter legt ohnehin die Frage nahe, ob das Heimspiel gegen Kapfenberg (Freitag/18.30 Uhr) über die Bühne gehen kann. Das wird in Sachen Schneeräumung wie die Busfahrt ein Spiel gegen die Zeit. „Wir werden auch in Sachen Training improvisieren müssen. Aber ob wir um 10 oder 14.33 Uhr trainieren, ist egal. Wir sind Profis“, stellte Coach Thommy Silberberger klar, ehe er sich die Kopfhörer ins Ohr steckte. Vielleicht war da ja in der ersten WSG-Reihe „eine kleine Nachtmusik“ zur Beruhigung dabei.